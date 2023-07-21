Попавшуюся на сокрытии налогов и отмывании денег блогера Лерчек сдал повар

Блогеры Артём и Валерия Чекалины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 июля в Пресненский райсуд приехала блогер Лерчек (LER_CHEK) — в миру Валерия Чекалина. Пока идет следствие по делу об уходе налогов на сумму в 311 млн рублей и отмывании 133 млн, дива под запретом определенных действий. Это самая мягкая мера пресечения из возможных. Чекалиной запретили пользоваться интернетом и мобильником, общаться со свидетелями и ночевать вне дома.

Однако автор фитнес-марафонов не так давно засветилась на YouTube, а в ее соцсетях выходили посты. Что дало следователям основания полагать, что гражданка нарушает. Стало быть с ней надо пожестче — перевести под домашний арест.

Но это все как бы косвенные улики. Вести соцсети могла не сама блогер (ее помощники или вовсе взломщики-недоброжелатели), давать интервью на YouTube формально не нарушение (а вот как об этом договорились, другой вопрос). Козырем стороны обвинения стал личный повар дивы. Правда, теперь уже бывший. Он выступил свидетелем и сообщил, что у Чекалиной есть мобильник с «левой» сим-картой, которым она пользуется.

Однако впечатления на суд это не произвело. Лерчек оставлена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

— Пресненский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об изменении меры пресечения с запрета определенных действий на домашний арест в отношении блогера Валерии Чекалиной, — сообщили в пресс-службе суда.

За неделю до этого в том же зале суда сидел супруг Лерчека — Артем Чекалин. Обвинение также просила отправить его под домашний арест. Но и тут безрезультатно. Правда, это решение сейчас обжалуют.

За чету блогеров силовики взялись в марте этого года. Валерию обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Судя по размеру сумму в 311 млн рублей истинные доходы Чекалиной превышают 1 млрд! Муж Валерии обвиняется в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

Позже Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 133 млн рублей. СК считает, что два года назад Лерчек и Артем купили доллары на эту сумму, чтобы скрыть источник доходов.

При этом Чекалины погасили 311 млн рублей долга перед налоговой. Но поскольку их счета были арестованы, им пришлось занимать у знакомых.

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