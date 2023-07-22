Балкон Воланда, архитектор-призрак и средневековая свадьба: что скрывается за фасадами самых красивых домов Москвы

У каждого московского особняка есть свои тайны. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самое любопытное в любом доме — то, что у него внутри. Экстерьером каждый может любоваться. А ты проникни за фасад, причудливый и приукрашенный, - это как войти в чужую семью и узнать ее секреты.

Чтобы попасть в известные московские особняки, надо обладать определенными качествами.

Например, в дом Рябушинского (ул. Малая Никитская, 6/2, стр. 5) достаточно купить билет. Там располагается музей-квартира Горького (подробнее об экскурсиях и времени работы - на сайте museum.imli.ru). А вот во дворце Зинаиды Морозовой (ул. Спиридоновка, 17) свободно могут разгуливать разве что жены дипломатов неприсоединившихся стран (ну и сами дипломаты). Сейчас здесь находится Дом приемов МИДа.

Однако еще много мест, куда практически беспрепятственно ступает нога любителя московской старины.

Лестница-волна Шехтеля в особняке Рябушинского Фото: Елена ПОПОВА

В ОСОБНЯК СМИРНОВА – НА БАНКЕТ

Тверской бульвар, 18.

Чтобы зайти в этот дом на бульваре, придется жениться. Это, конечно, крайний вариант. Можно отделаться легким испугом и втереться в число гостей какого-нибудь банкета, которые сейчас проводят в особняке, в начале ХХ века принадлежавшего семье сына водочного короля Смирнова.

Петр Петрович Смирнов определенно был человеком со вкусом и, даже если просто следовал моде, не прогадал. Потому что пригласил в качестве инженера и архитектора Федора Шехтеля. До Шехтеля на бульваре стояли отдельные здания – основной дом и флигели. Гений модерна свел их в единое пространство и наполнил таким содержанием, которое вряд ли угадаешь за нарядным, но все ж лаконичным фасадом.

Просто подойдите к дому и представьте, что за тремя высокими арочными окнами вполне буржуазной постройки скрывается зал средневекового замка с гигантским камином и сводами. Света в узкие окна проникает ровно столько, чтобы увидеть тени призраков.

Вот здесь и накрывают столы для веселеньких застолий. Счастья молодым!

Романский зал Фото: Елена ПОПОВА

В комнатах нет подлинной мебели, при ремонте заменили многие полы, витражи в стрельчатых окнах тоже неродные. Однако и того, что уцелело, спустя 120 лет, достаточно для нашего восхищения непревзойденным дизайнером.

Что сохранилось от Шехтеля: фасад и внутренняя отделка (кроме романского зала, в доме есть залы античный, египетский, в стиле позднего Ренессанса, будуар, карточная комната и т.д.), фальш-камины (отопление Шехтель сделал паровым), двойные окна (стеклопакеты!), точечные светильники (это в 1900 году), фурнитура – ручки, двери, люстра в романском зале.

Египетский зал Фото: Елена ПОПОВА

В ПАШКОВ ДОМ – ПО ЧИТАТЕЛЬСКОМУ БИЛЕТУ

Ул. Воздвиженка 3/5, стр. 1

Людмила из меньшовской ленты «Москва слезам не верит» ловила женихов в главном читальном зале Ленинки. Без особого успеха. В Румянцевском зале еще хуже: из двух посетителей, которых я застала, только один был мужчиной. Но мы же пришли в Дом Пашкова не за суетными развлечениями, а за историей.

А историй тут несколько.

Румянцевский читальный зал Фото: Елена ПОПОВА

Почему один из изящнейших дворцов Москвы, стоящий на Ваганьковском холме напротив Кремля, принадлежал не Трубецким-Голицыным-Бестужевым, а какому-то Пашкову? Петр Пашков – первый русский водочный король (да, и он тоже), занимался откупами (то есть выкупил у государства право на сбор налогов с винной торговли; при этом суммы, которые шли в казну, были намного меньше того, что оставлял себе откупщик).

Вид из окна Пашкова дома Фото: Елена ПОПОВА

Кто построил Пашков дом? В свое время Грабарь убедил всех, что это Василий Баженов. Ведь дворец настолько совершенен, что создать его мог только гениальный архитектор. Но никаких документальных подтверждений авторства Баженова нет. Как, впрочем, и у других зданий, которые ему приписывают (за исключением разве что некоторых построек в Царицыно). Василий Баженов – это Андрей Рублев XVIII века. Лишь одно отличие – мы точно знаем, что такой человек был. Более того, он первый дипломированный архитектор, окончивший петербургскую академию художеств. А дальше начинается какая-то чертовщина: новаторские проекты летели в стол, Екатерина II рушила построенное и отдавала подряды Казакову. Но именно поэтому Баженов овеян славой непревзойденного гения.

Винтовая лестница Фото: Елена ПОПОВА

Считается, что Пашков дом изображен в финале московской истории романа Булгакова «Мастер и Маргарита». На его террасе Воланд прощается с нашим вечным городом. По крайней мере, Владимир Бортко в своем сериале поместил Сатану со свитой на крышу этого легендарного дворца.

Пашков дом со стороны Староваганьковского переулка Фото: Елена ПОПОВА

Сегодня в здании расположены три отдела Ленинки, попасть туда можно по читательскому билету, здесь проходят разные мероприятия (расписание – на rsl.ru).

Пашков дом внутри Фото: Елена ПОПОВА

Но внутри вы не увидите интерьеров XVIII века. Здание сильно пострадало в пожаре 1812 года и было восстановлено по сохранившимся изображениям.

Конкретно

Если мы ищем легких путей, и в дом Пашкова, и в особняк Смирнова нужно идти на экскурсию: их можно купить на сайтах или в телеграм-каналах, таких как «Умные люди», «Москва сейчас», средняя продолжительность – 1,5 часа, цена от 1500 руб. с человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как попасть в особняки гения модерна Федора Шехтеля в Москве (подробнее)