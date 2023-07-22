Мрамор, бассейн и много сусального золота: Как выглядит особняк за 1,2 млрд рублей, который захватил стрелок в Подмосковье

Площадь резиденции - 2147 квадратных метров. Фото: Knight Frank

Подмосковные следователи приступили к осмотру помещений в трехэтажном особняке под Истрой, где несколько часов шел бой с загадочным мужчиной в балаклаве.

Напомним:

- Утром 22 июля неизвестный забрался на территорию коттеджного поселка «Шервуд» на Новорижском шоссе.

- Угрожая автоматом, захватил сотрудника ЧОП и участкового, приехавших проверить сработавшую сигнализацию.

- Из закрытой комнаты на втором этаже мужчины сбежали, выпрыгнув в окно.

- Переговоры с «автоматчиком» ни к чему не привели. Сдаваться отказался. Во время штурма мужчина был ликвидирован.

Вячеславу Черненко 35 лет, он прописан в Красноярске. Фото: Телеграм Александра Хинштейна

Личность стрелка уже установлена - 35-летний Вячеслав Черненко, уроженец Красноярска. Откуда у него оказались два автомата Калашникова, охотничий карабин «Сайга» (гражданская версия того же АК), полдюжины гранат и много-много патронов - предстоит выяснить. Как и мотивы этого странного нападения.

- На первый взгляд, мужчину с этим домом ничего не связывает, - заявил KP.RU источник в правоохранительных органах. - В доме уже больше года никто не живет, владельцы находятся за границей. И сам он выставлен на продажу. Черненко во время переговоров заявил, якобы он выбрал дом, просто листая объявления в интернете - выбрал самый дорогой особняк. Заявил переговорщику, что будет в нем жить и никуда уходить не собирается. Будет защищать дом...

В этой версии еще предстоит разобраться следствию. (Стоял ли мужчина на учете у психиатра, пока неизвестно).

Так чем Вячеслава Черненко привлек именно этот дом?

На фотографиях - все великолепие стиля. Фото: Knight Frank

В объявлении сообщается, что трехэтажный особняк в классическом стиле продается за 13 млн долларов (около 1,2 млрд рублей по текущему курсу).

Дизайн выполнен в классическом стиле. Фото: Knight Frank

На фотографиях - все великолепие стиля. Монументальные мраморные колонны, пилястры, внутри все отделано сусальным золотом. Дизайнерская мебель. (Идет бонусом). Словом, роскошь. Шик. Блеск.

В особняке есть свой бассейн. Фото: Knight Frank

В описании добавляются детали. Площадь резиденции - 2147 квадратных метров. 3 автономных входа. Лифт. Пять спален. Комнаты в русском и греческом стилях. Бильярдный зал, бар, бассейн, сауна. Несколько террас.

Один из санузлов в доме. Фото: Knight Frank

И вся эта радость находится на 200 сотках с ландшафтом в стиле классического французского сада.

Но и это еще не все. К дому прилагается приписка:

«Граничит с лесным массивом, дополнительно можно взять в аренду 200 соток леса».

Дизайнерская мебель идет бонусом. Фото: Knight Frank

Словом, дом, в который забрался загадочный Вячеслав Черненко - не особняк, а настоящее поместье.

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