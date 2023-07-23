«Я здесь по велению бога»: До захвата особняка за 1,2 млрд рублей мужчина десять дней прожил в отеле по соседству

Мужчина в балаклаве, камуфляжной форме и тремя автоматами Калашникова взломал дверь трехэтажного дворца в поселке «Шервуд»

Стали известны новые подробности по делу загадочного стрелка, который утром 22 июля захватил особняк в элитном подмосковном поселке, устроил перестрелку с росгвардейцами и был ликвидирован.

Напомним, мужчина в балаклаве, камуфляжной форме и тремя автоматами Калашникова взломал дверь трехэтажного дворца в поселке «Шервуд» (в доме больше года никто живет, он выставлен на продажу за 1,2 млрд рублей; 2100 квадратных метров, мрамор, сусальное золото, личный бассейн, участок 200 соток).

В доме больше года никто живет, он выставлен на продажу за 1,2 млрд рублей. Фото: Knight Frank

Приехавших проверить сигнализацию охранника и участкового «взял в плен», заперев в комнате - но они позже, махнув через окно. Переговоры, которые длились несколько часов, ни к чему не привели. Во время штурма, который проводил спецназ СОБР «Булат» ГУ Росгвардии по Московской области, мужчина был ликвидирован. В доме нашли его арсенал - два автомата Калашникова, карабин «Сайга» (охотничья версия АК, тоже может стрелять короткими очередями), полдюжины гранат, множество патронов и несколько бутылок с самодельной зажигательной смесью.

Личность мужчины, хоть он и скрывал лицо под лыжной маской, установили еще до штурма. Вячеслав Черненко, 35 лет, родом из Сибири.

2100 квадратных метров, мрамор, сусальное золото, личный бассейн, участок 200 соток. Фото: Knight Frank

- Последние перемещения Черненко уже детально установлены. Он всю жизнь прожил с мамой в однушке на окраине Красноярска, никогда не был женат, девушки и друзей не имел. Родные описывают его как необщительного, замкнутого человека человека. О его увлечении оружием и армейской тематикой никто не слышал. Но этим летом он внезапно решил поехать «покорять Москву». Планировал устроиться на работу.

По словам нашего источника, 12 июля Вячеслав заселился в отель на территории городского округа Истра, неподалеку от коттеджного поселка «Шервуд». Номер был забронирован на 10 дней. Утром 22-го он покинул отель с большой сумкой и «выписался».

Один из санузлов в доме. Фото: Knight Frank

- Судя по всему по дороге он переоделся в камуфляж. На такси добрался до окрестностей «Шервуда», вышел на трассе и через лес дошел до того самого особняка, перебравшись на территорию через забор.

- С этим домом связана какая-то личная история?

- Ничего подобного. Во время переговоров он сказал, что выбрал особняк по объявлению в интернете как самый дорогой. Возможно, это было сделано задолго до приезда под Истру - иначе зачем селиться рядом? Общаясь с переговорщиками он вообще говорил странные вещи. Например: «Я здесь по велению бога». Когда личность установили, к переговорам привлекли его маму. Но женщина не смогла его убедить сдаться. Он ей говорил: «Почему, если кому-то можно жить в таком доме, то мне нельзя? Я буду здесь жить». По его состоянию можно сделать вывод, что мужчина находился в состоянии психоза. Будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

- Состоял на учете у психиатра?

- Пока такой информации нет.

Откуда мужчина взял столько оружия - выясняет следствие.