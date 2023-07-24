Мисс Москва-2023 откровенно рассказала о закулисье конкурса и пластических операциях

Мисс Москва-2023 Бреженская ответила на вопрос о пластических операциях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

23 июля в прямом эфире шоу Павла Воли Мисс Москва-2023 впервые откровенно ответила вопросы о самом конкурсе и о себе. Точнее, о том, обращалась ли она к пластическим хирургам.

Напомним, конкурс «Мисс Москва» в этом году прошел 29 июня. Победительницей стала 25-летняя блондинка из Саратова (да-да, бороться за корону могли девушки со всей страны) Ангелина Бреженская. После этого по сети пошла волна негативных отзывов: мол, красотка-то ненастоящая! В смысле – сделанная руками пластических хирургов.

Сначала на «острые» вопросы от журналистов девушка отвечала довольно обтекаемо:

- Эталоны красоты постоянно меняются, нравиться всем — невозможно. К хейту («ненависти» на сленге — прим. ред.) я была готова. Происходит событие и люди начинают искать какие-то нелицеприятные вещи. Отвечу так: я с пониманием отношусь к подобному.

А на днях на прямой вопрос о сотрудничестве с пластическими хирургами Ангелина Бреженская вдруг дала прямой ответ:

- Я не скрываю, что считаю это абсолютно нормальным. Мы живем в 21 веке. Если уж бороться за полную естественность и натуральность, особенно в бьюти-индустрии, то давайте тогда перестанем носить каблуки, делать макияж и красить волосы. Давайте ото всего откажемся. И что у нас останется?

Более того, Мисс Москва-2023 на шоу продемонстрировала всем, что «сделанную» красоту видит сразу: она безошибочно определила, у кого из девушек, которых ей предъявили «на опознание» не было визитов к хирургам, а у кого - «сделаны» грудь и губы.

Павел Воля был в шоке:

- Если честно, мы не знали, куда этот аттракцион нас приведет. Я не знаю, как вы это делаете.

В ответ Мисс Москва-2023 только загадочно улыбнулась. А потом пожаловалась: из-за бодипозитивщиков и борцов за естественность ей приходится довольно тяжело.

- Вы не поверите: на конкурсе мне подарили сертификат в клинику косметической хирургии. А потом спрашивают: как вы относитесь к пластической хирургии? - смеется красотка.

- А правду говорят, что такие конкурсы сделали мужчины для мужчин, чтобы те пялились на красивых девушек? - Павел Воля решил пройтись по самым распространным мифам о конкурсах красоты.

- Мне кажется, странно отрицать, что мужчины любят смотреть на красивых женщин, - пожала плечами Ангелина Бреженская.

- А что в конкурсах красоты участвуют только глупые девочки?

- Нет, конечно, зачем мне компрометировать кого-то?

- Столица Румынии? - тут же решил проверить Мисс Москву-2023 в деле Павел Воля.

- Босния и Герцеговины? - предположила Ангелина Бреженская.

- Абсолютно верно! Перепишите учебники! - зааплодировал зал (столица Румынии – Бухарест. - прим. ред.)

- И последний вопрос: правда ли, что победа в конкурсе красоты достается только через постель? - пытливо посмотрел Павел Воля на гостью.

- Нет, не только, - исчерпывающе ответила коронованная блондинка. А напоследок пожелала всем девушкам, которые хотят принять участие в конкурсах красоты, верить в себя ничего не бояться: «Помните, все в наших руках», - широко улыбнулась в камеру Ангелина Бреженская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вся перекроена!»: Какие пластические операции прошла «Мисс Москва» прежде чем выиграть конкурс

Пластический хирург Выходцев перечислил возможные пластические операции «Мисс Москва» Ангелины Бреженской (подробнее)

"Нравиться всем невозможно": "Мисс Москва-2023" жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нечестности

"Мисс Москва-2023" Бреженская заявила, что с пониманием относится к хейту в Сети (подробнее)