Столица получила более 3 млн медизделий для пациентов со стомой по офсетному контракту

К концу года поставщик, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», планирует выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Офсетный контракт заключается между государственным заказчиком и частным поставщиком. Поставщик создает за свой счет производство, а власти гарантируют покупку у него продукции. Москва с 2017 года заключила 12 таких договоров, объем инвестиций по ним составил более 19 млрд рублей. Девять из них связаны с фармацевтической отраслью, один — на поставку продуктов питания для молочных кухонь и два — на поставку систем для хранения архива.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале 26 июля сообщил, что по одному из офсетных договоров столица получила более 3 млн медизделий для стомированных пациентов. Это пациенты, которые прошли операцию по удалению части кишечника или мочевого пузыря и выводу пищеварительного тракта или мочеточника наружу через специальное отверстие, стому. Таким пациентам с первого дня операции требуется особый уход с постоянным обеспечением средствами ухода за стомой.

К концу года поставщик, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», планирует выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям. Это позволит городу полностью обеспечить стомированных пациентов всем необходимым.

Первый офсетный контракт Москва заключила в 2017 году с компанией «Биокад». Фармпоставщик с 2021 года обеспечивает город препаратами для профилактики и лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Второй офсет правительство столицы заключило осенью 2018 года с ООО «Р-Опра». Строительство планируют завершить уже в текущем году. Предприятие будет выпускать лекарственные препараты для терапии онкологических, психотических, ревматических и астматических заболеваний.

По условиям офсетных соглашений поставки определенного перечня лекарственных средств планируются в течение нескольких лет после запуска производств. Например, компания «Биокад» начала поставки лекарств с 2021 года, компания «Р-Опра» - с 2023 года. При этом, в соответствии с условиями контракта, «Р-Опра» не воспользовалась правом поставки лекарственных средств в 2022 году, в связи с чем общая стоимость контракта была скорректирована.

Третий офсетный контракт был заключен в 2019 году с компанией «Гемамед» — именно по нему москвичи теперь получают импортозамещающие медицинские изделия для стомированных больных.

— Офсетный контракт, заключенный нашей компанией с Правительством Москвы, позволяет не только гарантировать доступ к жизненно важным медицинским изделиям, но и эффективно развивать импортозамещающее производство на территории города. Высокие стандарты, которым необходимо соответствовать для поставок продукции для системы здравоохранения города Москвы, формируют позитивный имидж нашей компании на рынке медицинских изделий и дает нам дополнительный импульс для развития, — прокомментировал руководитель производственной службы компании «Гематех» (входит в группу компаний «Гемамед») Алексей Дрондель.

Четвертый офсетный контракт подписали в конце мая 2020 года. С 2022 года по нему городские молочно-раздаточные пункты получают от Царицынского и Лианозовского молочных заводов детское питание.

Пятый контракт был заключен в 2022 году, снова с фармпредеприятием — Московским эндокринным заводом. С апреля 2023 года по нему город закупает противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики.

В 2023 году Москва подписала еще семь офсетных договоров. Пять из них в фармацевтической сфере: с компанией «Вип Камилла», выпускающей абсорбирующее белье (подгузники и пеленки); «Велфарм-М», которая производит кардиопротективные, противовоспалительные, гипогликемические и антигистаминные препараты; «Р-Фарм» на поставку иммунодепрессантов и противоопухолевых лекарственных средств; «Фармасинтез», которая также будет выпускать несколько наименований противоопухолевых препаратов и «Р-Фарм», где будут производить онкопрепараты, онкогематологические средства, лекарства для людей с диабетом, сердечно-сосудистыми, неврологическими, ревматологическими заболеваниями и неспецифическим язвенным колитом. Поставки лекарств по этим договорам начнутся в 2023-2026 году.

Заключенный с Москвой контракт позволит «Велфарм·М» задействовать все ресурсы и загрузить планируемые мощности, считает президент Bright Way Group Людмила Щербакова. «Офсетный контракт для производителя является большим подспорьем, большой помощью, он дает уверенность в завтрашнем дне за счет гарантий от государства. Такая форма сотрудничества позволяют нам выстраивать долгосрочные отношения, создавая новые производства, рабочие места и обеспечивать себе рынок сбыта производимой продукции в долгосрочной перспективе. Среди российских регионов Москва является пионером и лидером по внедрению данной формы государственно-частного партнерства. И мы гордимся, что «Велфарм·М» стал одним из первых фармацевтических производств, который заключил с городом подобный контракт», - подчеркивает Щербакова.

Помимо медицинских офсетов и контракта на поставку детского питания российская столица заключила два аналогичных соглашения на поставку систем для хранения архивов.

Офсетные контракты при добросовестном исполнении выгодны обеим сторонам. Позитивно влияют они и на жизнь простых горожан.