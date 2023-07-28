В Москве на 150% перевыполнена норма осадков, но дожди не кончаются. Тропический ливень продолжает атаковать 28 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 28 июля небо над Москвой озаряли вспышки молний. Одни районы заливало, в других просто моросил дождь. Возникли трудности в аэропортах. По крайней мере один рейс SU6033, который летел из Санкт-Петербурга во Внуково не смог приземлиться и только спустя три часа совершил посадку но уже в Шереметьево.

Во Внуково в принципе со вчерашнего вечера (с 22:00) с опозданием прибыли по меньшей мере 20 рейсов. Аналогичная ситуация и в других аэропортах.

В Комплекса городского хозяйства Москвы говорят: за минувшую ночь выпало до 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы. Сильнее всех заливало Зеленоград, Новую Москву и Восточный округ.

— Сегодня в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится. Может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 мм осадков. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности, — сообщает Комплекс городского хозяйства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 мм осадков для удобства обывателей часто представляют как 25 литров воды на квадратный метр. То есть это два с половиной ведра воды! Впрочем, это не рекорд года. Буквально два дня назад за пару часов разом выпало 46 мм — это рекорд, который держался с 19 века.

Высокую влажность и волнообразные осадки подкрепляет еще и относительно жаркая погода. На востоке Подмосковья может быть до +32 градусов по Цельсию. В столице же и остальных районах области показатели колеблются +24..+26.

В соцсетях Москвичи шутят, что Москва-реку пора переименовывать в Амазонку, а для озеленения начать закупать пальмы. Ведь погода стоит — тропическая. В разговоре с kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов замечает: корректнее все же говорить квази-тропическая (т.е. «псевдо»).

— Все же температуры у нас пока не так в тропиках, там жарче! Людям может казаться, что погода последних дней не свойственна для июльской, ведь в последние годы было не так. На самом деле дожди связаны с фронтальными разделами (еще их называют атмосферный фронт. — Ред.), которые вполне естественны для наших умеренных широт особенно в летнее время. И особенно в июле, когда температура достигает своего пика, — объясняет синоптик.

Сейчас на востоке европейской территории России довольно жарко. В западной части Черного моря «закрутился» циклон. На экранах метеорологических локаторах отчетливо видна фронтальная зона (проще говоря, участки, где идут осадки), которая вытянулась от от Донецка и Белгорода до Твери. Разумеется, и столичный регион оказался «под колпаком».

— Еще сутки эта фронтальная зона будет с нами и как следствие — дождевая вакханалия. Только во вторую половину дня субботы (29 июля) можно ожидать, что небо очистится. А в воскресенье (30 июля) увидим солнце в полном великолепии. Но ясная погода долго не простоит. Два или два с половиной дня, а затем дожди вернутся, — пояснил Александр Шувалов.

Эксперт добавляет: июль — долго запрягал, но быстро поехал. Залповые ливни принесли в Москву уже 150% месячной нормы осадков и даже более.

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