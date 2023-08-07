Сбежал, потому что был пьян: Подробности ДТП на севере Москвы, в котором погиб 6-летний мальчик

По данным KP.RU, в момент ДТП Юрий Пастушенко находился в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Московские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП на севере Москвы, в котором погиб 6-летний ребенок. Как ранее сообщал сайт KP.RU вечером в воскресенье автомобиль «Шкода» пытался проехать на красный свет по пешеходному переходу в тот момент, когда по нему шли люди. Под колесами машины погиб 6-летний мальчик. (Где в этот момент были родители ребенка - вопрос). По словам очевидцев, выскочивший из иномарки водитель перенес тело с дороги на газон и уехал. На момент приезда врачей малыш был еще жив, но скончался в карете скорой помощи еще до приезда в больницу. Спустя час с небольшим ту самую «Шкоду» обнаружили брошенной во дворах подмосковных Химок. А вскоре задержали и самого мужчину. Его доставили на допрос в Следственный комитет.

Юрию Пастушенко 45 лет. Он житель Москвы.

По данным KP.RU, в момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На допросе он пояснил, что испугался, что за вождение в нетрезвом виде «меня лишат прав» и «надеялся, что мальчик выживет».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание по ней - от 5 до 12 лет колонии.

Следствие собирается выйти с ходатайством об аресте Пастушенко 8 августа, во вторник. Заседание пройдет в Головинском суде Москвы.

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По данным KP.RU, авария произошла около 18:30 на Кронштадтском бульваре (это Головинский район столицы) - причем пешеходы переходили дорогу на разрешающий зеленый цвет светофора. (подробнее)