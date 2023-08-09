Что известно о компании «Пиро Росс», склад которой взорвался в Сергиевом Посаде: задолжала 50 млн рублей, инженеров уже судили за трагедию

Сергиев Посад. Дым от взрыва на территории Загорского оптико-механического завода. Фото: Михаил Никитин/ТАСС

Утром 9 августа в поселке Северный Сергиева Посада (это часть города), прогремел взрыв. Повылетали окна окрестных зданий, ворота гаражей, осыпался потолок в офисах и квартирах. Черный столб дыма было видно практически со всех районов города, а его источник буквально в километре от Лавры.

По предварительным данным, сдетонировал склад на заводе ЗОМЗ. Он занимается выпуском оптики и медоборудования. Однако на его территории находились и арендаторы, а часть цехов продана частным компаниям. В одном из них — где был эпицентр взрыва — хранила продукцию компании «Пиро Росс». ГУ МЧС по Москве указывает, что ЧП случилось в нежилом здании по проспекту Красной Армии, дом 212 В. Точно такой же адрес указано на сайте фирмы. Это металлический ангар 40 на 40 метров.

«Пиро-Росс» основали в 1994 году. О себе предприятие рассказывает, что сотрудничает с крупнейшими оборонными заводами — заказывать у них необходимые компоненты для пиротехники.

«Успешный опыт работы позволил нам с 2000 года стать основным разработчиком и поставщиком салютных установок для Министерства Обороны РФ, что является гарантией надежности выпускаемого оборудования. Во всех наших фейерверках используется эксклюзивное оборудование» — гласит описание на сайте компании.

Если проследить госзакупки бизнеса, то компанию можно назвать довольно крупным подрядчиком. Она организовывала салюты к 9 Мая, 23 Февраля, на фестивалях по всей стране. Однако сейчас фирма в стадии банкротства. Там введено конкурсное управление. По решению суда компании назначили независимого управляющего, который должен разобраться с проблемами и долгами фирмы.

Проблемы бизнеса тянутся уже два года. 154 сотрудника предприятия неоднократно обращались в СМИ и записывали открытые обращения к властям, с просьбой оказать содействие: уверяли, что компания задолжала им 50 млн рублей по зарплате. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

А в 2019-м еще действующие сотрудники «Пиро-Росс» оказались фигурантами уголовного дела в Белоруссии. Во время фейерверка серия взрывов разрушила салютные установки, осколки от них разлетелись во все стороны. Один из снарядов попал в 64-летнюю женщину — ее не удалось спасти. Всего ранено около десяти человек. Оборудование и сами фейерверки поставила именно компания из Сергиева Посада. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Что стало причиной взрыва на складе предприятия в Подмосковье, выяснит спецкомиссия.

— Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь. Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад, — сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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