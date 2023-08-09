«Телефон мужа не отвечает»: У проходной взорвавшегося завода собираются родственники пропавших

Лариса постоянно набирает супруга, но его номер не отвечает. Фото: Александр РОГОЗА

Утром, 9 августа, жителей Сергиева Посада напугал взрыв. ЧП произошло на складе пиротехники, который находится на территории Загорского оптико-механического завода. По последним данным, в результате взрыва пострадали 52 человека. Многие находятся в районной больнице с различными травмами. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Также известно, что несколько человек может находиться под завалами. Родственники пострадавших и пропавших людей приходят к территории завода в надежде узнать информацию о своих близких.

Через проходную оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в эти минуты постоянно снуют туда-сюда машины. На территорию - легковушки СК, в обратном направлении - микроавтобусы или эвакуаторы с искореженными машинами.

В толпе зевак - заметно нервничающая женщина. Каждые несколько минут набирает один и тот же номер. И долго слушает трубку.

- Не берет...

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасатели приступили к разбору завалов - под ними могут находиться еще пять человек. Лариса считает, что среди них может быть и ее муж.

С территории вывозят покореженные машины. Фото: Александр РОГОЗА

- Мне дети позвонили, когда увидели про взрыв в новостях, - рассказала женщина KP.RU. - Стало известно, что это цех пиротехники «Пиро-Росс». А у меня же муж там работает. Звоню ему - не берет трубку. И так уже больше трех часов.

По словам женщины, ее супруг работал в компании водителем.

- Знаю, что в 12 часов он должен был везти по делам директора фирмы - Сергея Чанкаева, - говорит Лариса.

По словам женщины, в момент взрыва сам директор был на территории. Хоть и рассказывал дозвонившимся журналистам, что взрыв «был в другом цеху».

- Я видела его, подбежала: где мой Миша?! Он развел руками. Понимаете, муж вообще не должен был везти Чанкаева. У него есть свой личный водитель. Но тот мужчина уехал, попросил Мишу подменить его. Скорее всего, муж ждал в гараже около цеха.

В списках людей, которых доставили в ЦРБ и увезли в Москву, Михаила пока нет.

Также у ворот появились две девушки. Они ищут отца. Говорят, взрывом разнесло даже несколько соседних зданий.

- Он вообще не в цеху пиротехники работал, а в литейном. Коллеги видели, как он шел вдоль здания. Рядом была одна знакомая женщина. Женщина в больнице. А про отца ничего неизвестно...

В настоящий момент, как сообщается, Сергей Чанкаев находится на допросе в СК. Пока - в статусе свидетеля.

Обстановка у проходной завода. Фото: Александр РОГОЗА

Как KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах, сохраняется надежда, что люди под завалами могут быть живы.

- На месте работают спасатели, привлечены кинологи со специально обученными на поиск людей собаками.

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