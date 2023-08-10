Загрутдинов: В систему цифровых сервисов входят более 700 объектов Департамента строительства

Фото: Департамент строительства города Москвы

Москва продолжает цифровизацию важнейших городских отраслей, прежде всего сферы строительства. Для этого практически все процедуры и госуслуги переведены в онлайн, работают электронные сервисы и постоянно расширяется их функционал.

«Опыт Департамента строительства в цифровизации на сегодняшний день уже достаточно обширен, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на стратегической сессии по вопросам цифровизации строительной отрасли в рамках Московского урбанистического форума. - Технический документооборот на протяжении всего жизненного цикла сейчас уже полностью находится в электронном виде».

По его словам, все возводимые сегодня специалистами ведомства сооружения, за небольшим исключением, сопровождаются документами в электронном виде – от проектно-изыскательских работ (ПИР) до оплаты и передачи на баланс.

«Сегодня 704 объекта находятся у нас в системе цифровых сервисов», – подчеркнул Загрутдинов.

Глава Департамента напомнил, что в его подразделениях активно внедряются технологии информационного моделирования (ТИМ). В каждом из вновь заключаемых контрактов на проектирование используются ТИМ. В цифровой системе работает уже порядка 20 тысяч участников строительного процесса, начиная от функциональных заказчиков, проектировщиков, строителей и заканчивая эксплуатацией.

«Сейчас мы хотим применять модель и при строительстве, и в дальнейшем для формирования цифровых двойников города, - заявил Рафик Загрутдинов. - Сегодня уже более 200 объектов находятся в проектировании с применением цифровой информационной модели».

Она же используется при строительстве 41 объекта, добавил глава ведомства.