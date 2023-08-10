Загрутдинов: До конца 2023 года в Москве завершится перевод на электронный документооборот в строительстве

Фото: Департамент строительства города Москвы

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) состоялась стратегическая сессия по вопросам цифровизации строительной отрасли. На ней руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о работе цифровых сервисов в своём ведомстве. Он напомнил, что их внедрение в Департаменте началось с 2021 года с оцифровки исполнительной документации.

«За это время показатели по сформированным и подписанным электронным документам в системе дают понять нам самим, что мы выбрали верный путь, - отметил Загрутдинов. - В планах Департамента на 2023 год – довести долю электронного документооборота до 100 процентов».

По его словам, только за последние два года по строящимся объектам в цифру перевели 250 тысяч пакетов документов.

«Это касается исполнительной документации, - уточнил глава ведомства. - Этот объем можно уместить в 1,5 тысячи грузовиков КамАЗ. Если их выстроить в ряд, то их протяженность в 9,5 километров можно сопоставить с Бульварным кольцом Москвы».

В перспективе историю любого построенного объекта можно будет отследить по привязанному к ней архиву документов, добавил Загрутдинов. В них будут указаны данные о заказчике и строителе, самом процессе стройки, соответствии чертежей возведенному сооружению и другая необходимая информация.

«В мире эта задача еще не решена ни у одного государства, несмотря на то, что за рубежом существует много качественных информационных продуктов, - подчеркнул Загрутдинов. - Мы же должны собрать в единую цепочку процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий».

Для этого, как рассказал глава ведомства, Департамент строительства Москвы заключил соглашение с Министерством строительства РФ.

«На примере города будет формироваться методология для отрасли во всей стране», - пояснил Загрутдинов.