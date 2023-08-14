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Происшествия14 августа 2023 14:45

Подстрелил молодую жену и добил "из жалости": в Москве вынесли приговор ревнивому пенсионеру

Суд Москвы приговорил пенсионера к 11 годам тюрьмы за убийство молодой жены
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Убийца был более чем на тридцать лет старше своей молодой супруги.

Убийца был более чем на тридцать лет старше своей молодой супруги.

В Москве вынесли приговор пенсионеру, который в декабре 2022 года застрелил молодую жену на парковке у храма… Николаю Грубняку сейчас 66 лет. Уроженец Украины. Много лет прожил в Москве, но часто бывал на малой родине, мотаясь к родне во время отпусков. Оттуда в начале 2010-х привез с собой молодую жену. Николая многие знали, как большого ценителя женщин и любителя обворожить любую. Активный, веселый, волосы - длинные, черные, как у цыгана. Вот и Вероника, которой на тот момент было всего-то около 20 лет, не устояла. Хотя Грубняк был на тридцать с гаком лет старше.

На тот момент Николай был женат на москвичке своего возраста, но ради юной леди с ней порвал. К пенсии сумел нажить в столице две комнаты в бывшей коммуналке. Там они с Вероникой и жили. Но в какой-то момент отношения у пары разладились. Вероника, говорят, стала поглядывать на мужчин помоложе. Николай дико ревновал, бесился. Но последней каплей стало предложение молодой жены освободить квадратные метры…

Закончилось все трагически. Пенсионер взял хранившийся в доме револьвер и подкараулил Веронику, когда она садилась на парковке в машину. Выстрелил первый раз в сердцах, и, как уверял на допросе, понял, что жена выжить не сможет, поэтому решил «добить, чтоб не мучилась». Выстрелил еще раза. В том числе в голову. Женщина скончалась на месте.

Поговаривали, что Вероника (на фото) начала поглядывать на мужчин помоложе.

Поговаривали, что Вероника (на фото) начала поглядывать на мужчин помоложе.

Револьвер, к слову, оказался переделанным из сигнального. Откуда взялось в доме это оружие (хранилось в той самой квартире много лет, кстати), Николай не выдал.

Суд признал подсудимого виновным по статьям «убийство» и «незаконное приобретение, хранение оружия» и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - Судом также удовлетворен гражданский иск брата погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

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