Подстрелил молодую жену и добил "из жалости": в Москве вынесли приговор ревнивому пенсионеру

Убийца был более чем на тридцать лет старше своей молодой супруги.

В Москве вынесли приговор пенсионеру, который в декабре 2022 года застрелил молодую жену на парковке у храма… Николаю Грубняку сейчас 66 лет. Уроженец Украины. Много лет прожил в Москве, но часто бывал на малой родине, мотаясь к родне во время отпусков. Оттуда в начале 2010-х привез с собой молодую жену. Николая многие знали, как большого ценителя женщин и любителя обворожить любую. Активный, веселый, волосы - длинные, черные, как у цыгана. Вот и Вероника, которой на тот момент было всего-то около 20 лет, не устояла. Хотя Грубняк был на тридцать с гаком лет старше.

На тот момент Николай был женат на москвичке своего возраста, но ради юной леди с ней порвал. К пенсии сумел нажить в столице две комнаты в бывшей коммуналке. Там они с Вероникой и жили. Но в какой-то момент отношения у пары разладились. Вероника, говорят, стала поглядывать на мужчин помоложе. Николай дико ревновал, бесился. Но последней каплей стало предложение молодой жены освободить квадратные метры…

Закончилось все трагически. Пенсионер взял хранившийся в доме револьвер и подкараулил Веронику, когда она садилась на парковке в машину. Выстрелил первый раз в сердцах, и, как уверял на допросе, понял, что жена выжить не сможет, поэтому решил «добить, чтоб не мучилась». Выстрелил еще раза. В том числе в голову. Женщина скончалась на месте.

Поговаривали, что Вероника (на фото) начала поглядывать на мужчин помоложе.

Револьвер, к слову, оказался переделанным из сигнального. Откуда взялось в доме это оружие (хранилось в той самой квартире много лет, кстати), Николай не выдал.

Суд признал подсудимого виновным по статьям «убийство» и «незаконное приобретение, хранение оружия» и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила руководитель пресс-службы Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. - Судом также удовлетворен гражданский иск брата погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

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