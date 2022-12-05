«Называла его дедушкой. Ей было 20, ему - под 60»: Московский пенсионер заявил, что застрелил молодую жену из-за измены

Десять лет назад Николай Грубняк перевез в свою столичную квартиру молоденькую девушку с Украины

Стали известны новые подробности убийства на востоке Москвы. Напомним, в воскресенье в машине, припаркованной на Вешняковской улице, обнаружили тело молодой женщины - огнестрельное ранение в голову.

- Проходивший мимо автомобиля сначала обратил внимание на ровную круглую дыру в стекле, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах, — заглянул в салон, а там труп.

Личность убитой установили быстро. Вероника Казык, гражданка Украины, 30 лет. Машина, в которой нашли тело, принадлежала женщине.

Спустя несколько часов был задержан подозреваемый - муж Вероники Николай Грубняк. Мужчине сейчас 65. Он, к слову, отпираться не стал. Признался: да, я убил. И выдал оружие - старый револьвер с глушителем.

- За что? Она ушла от меня к гастарбайтеру и выгоняла из квартиры, — заявил Грубняк.

Стали известны новые подробности убийства на востоке Москвы.

ПЕРЕВЕЗ ДЕВОЧКУ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Разница в возрасте у супругов - 35 лет! Интересно, что несмотря на официальный брак, Грубняк указывал Веронику у себя в соцсетях как «внучку», а девушка, соответственно, подписала его «дедушка».

- Они оба родом с Украины. Николай - из Черновцов. Уже много лет жил в Москве, работал, но часто приезжал в гости на малую родину, — сообщил KP.RU один из знакомых пенсионера. - Там с Вероникой и познакомился. И у них завертелось. Ей тогда было всего 20 лет. А ему - под 60.

В 2012-м Николай Грубняк перевез юную любовницу в Москву. Сам на тот момент, кстати, был несвободен - с женой-москвичкой он официально развелся лишь в 2013 году. И тут же оформил официальный брак с Вероникой.

Но чем мог заинтересовать молодую женщину мужчина, который старше ее в два с половиной раза?

- Во-первых, Николай всегда нравился женщинам. Несмотря на возраст, подтянутый, озорной такой, любвеобильный, — продолжает знакомый. - А Ника на тот момент - просто девочка из провинции. Очаровал. Позвал. Она и поехала.

Разрыв с московской женой, к слову, обернулся разборками в суде. Грубняк пытался отсудить у нее половину двухкомнатной квартиры в Кузьминках. В браке пара прожила семь лет, квадратные метры появились как раз в это время. Но суд претензии мужчины отверг: супруга сумела доказать, что жилье досталось ей по наследству от покойной родственницы.

Личность убитой установили быстро. Вероника Казык, гражданка Украины, 30 лет. Машина, в которой нашли тело, принадлежала женщине.

«СКОРУЮ Я ВЫЗЫВАТЬ НЕ СТАЛ. РЕШИЛ ДОБИТЬ»

Тем не менее, Николай Грубняк к пенсии сумел выкупить в столице две комнаты в бывшей коммуналке. Там он с молодой женой и зажил. Поначалу все было неплохо. Муж таксовал, жена работала в клининговой компании, на жизнь хватало. (Тем более, что детей у пары не было). Но около года назад семейная жизнь разладилась.

- Вероника от него ушла. Грубняк заявил на допросе: узнал, что законная супруга начала жить с мигрантом из Таджикистана, приняла ислам и даже якобы сыграла с молодым человеком мусульманскую свадьбу, которая не требует регистрации в ЗАГСе, мужчина и женщина договариваются обо всем на словах. Этого он ей простить не смог.

Тут еще и квартирный вопрос встал.

- Со слов задержанного, Вероника еще до разрыва сумела убедить мужа переписать эти две комнаты в коммуналке на ее подругу, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Он эту просьбу выполнил, чтобы не терять отношения. А на днях Вероника якобы заявила ему, что в середине декабря он должен из коммуналки съехать. Она теперь будет жить там одна и с кем захочет.

На допросе Николай Грубняк заявил, что подкараулил жену, когда она парковалась у дома. Подошел к машине и выстрелил через стекло в голову почти в упор.

«Затем я решил перепарковать машину, чтобы тело не так быстро нашли. И увидел, что Ника была еще жива. Скорую я вызывать не стал. Решил добить. И выстрелил в нее еще два раза..», — рассказал Грубняк следователям.

Спустя несколько часов был задержан подозреваемый - муж Вероники Николай Грубняк.

ПРЕДСМЕРТНАЯ ЗАПИСКА И КОСТЮМ

Откуда мужчина взял оружие, пенсионер пока не говорит. Но пистолет у многих вызвал удивление: это старый револьвер системы Наган, к которому был кустарным способом сделан глушитель.

По словам Грубняка, после убийства жены он хотел покончить с собой. Но не успел. Хотя даже предсмертную записку написал.

Впрочем, вызывает сомнение - реально ли он собирался наложить на себя руки.

- В целом мужчина вызывает смешанные чувства. Такое впечатление, будто он играет на публику и даже такой интерес к своей персоне воспринимает как позитив, — рассказал KP.RU источник. - Например, когда ему дали время переодеться для изолятора, он надел костюм. Хотя большинство выбирает что-то максимально просто - спортивку, джинсы. Но он надел костюм. Возможно, готовится к «выступлению» в суде.

Следователи планируют выйти в суд с ходатайством об аресте Николай Грубняка завтра, во вторник, 6 декабря.

ОФИЦИАЛЬНО

- 65-летнему мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, статьями «убийство и «незаконный оборот оружия», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - По местам проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято огнестрельное оружие системы Наган, патроны к нему, а также глушитель. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы. Следствием продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

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