Была жива после первого выстрела: появились новые подробности убийства 30-летней женщины ее мужем в Москве

Обвиняемый признался, что мотивом преступления стала ревность Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве 65-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве 30-летней супруги. Мужчина застрелил жену в иномарке у дома на Вишняковской улице 4 декабря, сообщили в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

В квартире мужчины прошли обыски, правоохранители изъяли огнестрельное оружие системы Наган, патроны и глушитель. Назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе допроса обвиняемый пояснил, что мотив преступления стала ревность. Супруги не были разведены, но на протяжении длительного времени не проживали вместе.

Во вторник, 5 декабря, следователи провели проверку показаний на месте. Мужчина рассказал, что после первого выстрела он сел за руль авто, припарковал его, а затем заметил, что жена еще дышит. Он не стал оказывать пострадавшей первую помощь и вызывать на место скорую, а произвел еще несколько выстрелов, пока жертва не скончалась.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого.

Ранее KP.RU сообщал, что тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли в машине в Москве. В это же день задержали мужа погибшей. Он стал главным подозреваемым в убийстве.