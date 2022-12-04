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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 15:51

Задержан бывший муж женщины, найденной застреленной в иномарке в Москве

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о заключении его под стражу
Сергей КУДРИН
В Москве был задержан бывший муж 30-летней женщины, которую нашли 4 декабря застреленной в иномарке Peugeot.

В Москве был задержан бывший муж 30-летней женщины, которую нашли 4 декабря застреленной в иномарке Peugeot.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве был задержан бывший муж 30-летней женщины, которую нашли 4 декабря застреленной в иномарке Peugeot. Первоначально об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета столицы, затем детали добавили в московской прокуратуре.

В 17:53 4 декабря пресс-служба СК по Москве сообщила о том, что следователи смогли установить личность подозреваемого в убийстве женщины. Им оказался ее 65-летний бывший муж. Спустя несколько минут информацию дополнили, сообщив о задержании подозреваемого.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что мужчина накануне поругался с бывшей женой. Причиной ссоры стали бытовые правила проживания в квартире. В итоге женщина выгнала его на улицу. Это могло стать мотивом для убийства.

Также в ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что следователи прорабатывали версию о том, что бывший муж застреленной на Вешняковской улице женщины мог угрожать ей.