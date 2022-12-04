СК: Бывший муж мог угрожать женщине, найденной застреленной в Москве

СК: Бывший муж мог угрожать застреленной в Москве женщине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета Москвы проверяют версию о том, что бывший муж женщины, которую нашли 4 декабря застреленной на заднем сиденье иномарки Peugeot, мог угрожать ей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Перовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело после обнаружения в Москве трупа 30-летней женщины. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прорабатывается версия об угрозах, которые поступали погибшей со стороны её бывшего мужа.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте преступления, проводится детальный осмотр автомобиля, где было обнаружено тело. Расследование продолжается, а также ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и поимку убийцы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 4 декабря на Вешняковской улице была найдена застреленная 30-летняя женщина, тело которой оставили на заднем сиденье припаркованного автомобиля.