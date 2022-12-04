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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 11:18

Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли в автомобиле в Москве

Труп оставили на заднем сиденье припаркованной на Вешняковской улице машины
Сергей КУДРИН