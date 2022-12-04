Тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли в автомобиле в Москве

В воскресенье, 4 декабря, в Москве обнаружили тело 30-летней женщины, оставленное на заднем сиденье автомобиля Peugeot, припаркованного на стоянке, на улице Вешняковской. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Как пишут в ведомстве, на теле женщины отчетливо видны признаки насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. Обстоятельства неизвестны, но по фотографиям с места преступления можно предположить, что жертву застрелили через окно. Официальной версии событий пока нет, над установлением обстоятельств смерти женщины работают следователи и полицейские при поддержке Перовского межрайонного прокурора. По итогам их работы будет принято процессуальное решение. Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве нашли тело задушенного таксиста, оставленное в его же рабочем автомобиле. Ведётся расследование, возбуждено уголовное дело.