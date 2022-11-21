Тело задушенного таксиста нашли на западе Москвы

В ЗАО Москвы неизвестные задушили таксиста Фото: Олег ЗОЛОТО

Во дворе жилого дома по улице Ельнинской в Западном административном округе Москвы в автомобиле такси обнаружили тело водителя. Криминалисты определили, что смерть мужчины наступила из-за асфиксии и была насильственной. О произошедшем рассказали в Следственном комитете Москвы.

Задушенному водителю такси было 50 лет.

На месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела СКР по Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Обстоятельства преступления и личность подозреваемых устанавливают.

Ранее KP.RU писал, что в Москве возле жилого дома нашли труп женщины с ножевыми ранениями. Убийцу 28-летней Юлии задержали. Им оказался ее коллега, который незадолго до произошедшего преследовал девушку. Та даже жаловалась в полицию на угрозы со стороны молодого человека из-за отказов близости. По данным следствия, убийца и его жертва познакомились незадолго до происшествия.