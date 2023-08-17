Успеть искупаться: Москва вздохнет от жары только после выходных

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие выходные метеорологи советуют москвичам наслаждаться летом по полной программе: гулять в парках, жарить шашлыки на даче, загорать на берегах подмосковных водохранилищ, кататься по Москва-реке на теплоходах… Похоже, это последние жаркие выходные нынешнего лета!

Августовский зной выйдет на пик в пятницу, предупреждают в Гидрометцентре России. Воздух раскалится до +31 градуса - это на 5 - 6 градусов выше, чем положено по климатическим нормам. При этом могут пройти короткие дожди, прогремят грозы.

А потом жара пойдёт на спад. В субботу и воскресенье погода будет очень комфортной, +25…+27 градусов. В субботу местами возможны небольшие дожди, в воскресенье сухо. Вода в Москва-реке и других водоемах области прогрелась до +20…+22 градусов. Не как в Сочи, конечно, но купаться можно с удовольствием.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Понедельник, 21 августа, станет ещё одним и идеальным летним днём, +25…+27 градусов. Если есть возможность задержаться на даче и поработать удалённо - сделайте это!

Во вторник уже не выше +24 градусов.

- Резко похолодает в среду-четверг, 23 и 24 августа, - считает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дневная температура едва дотянет до +20 градусов. Такая же - ещё не осенняя, но уже и не совсем летняя погода - продержится до конца недели. Вода в реках и озерах к следующим выходным, 26 - 27 августа, остынет до +18…+20 градусов.

В самом конце августа, тридцатого- тридцать первого числа, ожидается ещё один всплеск тепла, +20…+25 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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