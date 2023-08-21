Тебе выдают сапоги, фонарик, и никаких гарантий: Как проходят смертельно опасные экскурсии по коллекторам Неглинки

Исследователь столичных подземелий рассказал, что сейчас в Неглинке опаснее всего находиться Фото: Shutterstock

20 августа из Москва-реки в районе парка «Зарядье» достали два тела. Оба — старшеклассники. В этот день они в составе группы отправились на экскурсию по подземному коллектору реки Неглинка. Речушку убрали под землю еще в начале 19 века. Сейчас это одно из главных мест экскурсий столичных диггеров — экстремалов, которые исследуют подземелья.

В обстоятельствах трагедии пока разбираются следователи. Пока у оперативников — крупицы информации. Предварительно, 47-летний Дмитрий Маркушин (занимался маркетингом в очень крупной консалтинговой IT-фирме) со своей дочкой и племянником заказали экскурсию по коллектору Неглинки. Были ли в составе группы еще туристы — выясняется. На подобные вылазки единовременно отправляются до 10-15 человек.

Визит в коллектор ни с кем не согласовывается.

— Лаз в Неглинку — недалеко от Трубной площади, практически в сердце Москвы. Коллектор пересекает бульварное кольцо, идет вдоль улицы Неглинная, далее прямо под Большим театром. Затем маршрут раздваивается — один туннель ведет к Москва-реке в районе современного парка «Зарядье», второй путь — к Москворецкой набережной. Здесь вода выливается в Москва-реку, — рассказал kp.ru один из столичный исследователей подземелий Иван (фамилию диггер просил не указывать).

Собеседник говорит, что диггерство никогда не было легальным. На этот аттракцион особо не обращали внимание. Экскурсии открыто продают в соцсетях и на сайтах туркомпаний. Корреспондент «КП» позвонил в несколько фирм, но все прямо открестились от организации таких туров:

— Мы работает по принципу агрегатора. Гиды выставляют объявления на наш сайт. Пользователь оплачивает через нас экскурсию, мы берем комиссию. Дальше вся ответственность на человеке, который ведет людей, — объяснили в одной из фирм.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь на днях вернулись из путешествия по Камчатке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом диггер Иван говорит, что в Москве не более 10 человек, которые зарабатывают диггерством. В сообществе всех хорошо знают. И поэтому не проверяют никакие аккредитации и лицензии экскурсовода. Все на честном слове. Но немало и тех, кто сходил один раз с профи, а затем сам решает повторить турне и подзаработать.

— С человека за экскурсию в Москве берут от 3500 до 9000 рублей в зависимости от «жадности» проводника и его посредников. За эти деньги получаешь бахилы ОЗК (большие прорезиненные «сапоги», которые скрывают ноги практически полностью, такие используют войска химзащиты и экстренные службы — прим.ред.), налобный фонарик и резиновые перчатки из садоводческого магазина. Ну и два-три часа экскурсии по Неглинке, — поделился собеседник.

По словам диггера, во время ливней, коллектор затапливает практически на два метра в высоту. При том что своды подземелья около 3,5 метров. Накануне как раз прошел мощной дождь, выпало до 40% месячной нормы осадков.

— За сезон коллектор забивается мусором, песком, ветками — все приносят дожди. Чистят его только зимой, когда уровень воды минимальный. Поэтому можно сказать, после июльских и августовских ливней там сейчас опаснее всего. В водостоках копятся заторы, которые прорывает и тонны воды устремляются вперед, — заключил собеседник.

После громкого инцидента с сайтов стали пропадать объявления об экскурсиях. Кроме того, странички в соцсетях несколько московских диггеров оказались удалены. Вплоть до того, что изменены даже адреса контактов в мессенджерах, чтобы с ними было невозможно связаться.

Однако сохранились отзывы побывавших на таких экскурсиях. Люди с упоением рассказывают, как было интересно, в особенности маленьким детям. Поскольку отзывы на подобных экскурсионных сайтах не содержат подробных ФИО и контактов людей, закрадывается подозрение, что отклики заказные.

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