Участников нелегальной экскурсии по коллекторам затопило после дождя в Москве: обнаружены тела троих погибших

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Под вечер, 20 августа, капитан туристического теплохода, что шел мимо парка «Зарядье» заметил на водной глади человек. Передал информацию в экстренные службы. Из реки достали тело молодого человека. На вид — старшеклассник или студент-первокурсник. Никаких документов при нем не было.

Вскоре на Москва-реке еще одна жуткая находка — очередное тело. На этот раз девушки. На вид то же — старшеклассница. В это же время в силовые службы поступило сообщение о пропаже 47-летнего айтишника Дмитрий Маркушкина. Мужчина с 15-летней дочкой и 17-летним племянником как раз в этот день собирался на экскурсию по подземному коллектору Неглинки.

Дмитрий Маркушкин и его 15-летняя дочь на днях вернулись из путешествия по Камчатке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эта река, которая течет через центр города, давно уже заключена под землю. Для своих походов ее выбирают диггеры. А поскольку попасть туда несложно, делают на этом бизнес — набирают туристические группы.

Только 20 августа в Москве после обеда прошел тропический ливень. В отдельных районах выпало до 40% месячной нормы осадков. Не исключено, что вода хлынула в коллектор и поток снес туристическую группу, в которой были Дмитрий и его дети. Неглинка как раз протекает от Марьиной рощи и выходит в районе Москворецкой набережной.

Работу следственных органов осложняет тот факт, что подобные экскурсии проводятся не централизовано. Гиды набирают группы буквально по интернету. Установить, сколько человек еще могло сгинуть в коллекторе Неглинке.

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации и готовит расширенный материал о трагедии в коллекторе Неглинки.

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