«До сих пор неясно, сколько человек спустились в коллектор»: Число жертв роковой экскурсии в коллекторах Неглинной растет

На данный момент точно неизвестно, сколько человек вошли днем в воскресенье в коллектор реки Неглинка Фото: Shutterstock

Количество жертв прогулки в коллекторе подземной реки Неглинки увеличилось до шести. Именно столько тел погибших найдено за последние сутки в Москва-реке. Трое несовершеннолетних. Мужчина средних лет. Пожилая семейная пара.

- На данный момент точно неизвестно, сколько человек вошли днем в воскресенье в коллектор реки Неглинка. Эта информация уточняется, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия произошла днем в воскресенье. 31-летний гид Константин Филиппов спустился в районе Цветного бульвара в коллектор с группой «туристов», которые записались на экскурсию через интернет и заплатили за это по 4 тысячи рублей. На этот день синоптики обещали сильный дождь. В дождь диггеры по подземельям не ходят, потому что внизу резко увеличивается уровень воды. Но Филиппов людей повел. В итоге на Москву обрушилось 60% месячной нормы осадков. Людей унесло потоком. Все, судя по всему, захлебнулись.

На данный момент тело самого Константина Филиппова не нашли. С учетом найденных погибших, получается, что в группе было как минимум семь человек. А сколько на самом деле - пока неизвестно. На сайте «фирмы» (не имевшей регистрации), которую Филиппов запустил с другим диггером Никитой Дубасом, максимальное число участников экскурсии не указано. Но в записях, которые друзья оставляли на других ресурсах, сообщается: до 15-20 человек.

По словам других диггеров, это много.

- Мы никогда не берем с собой более шести человек, - объясняет диггер по прозвищу Товарищ Хэлл. - Как раз из соображений безопасности. С одной стороны, коллектор Неглинки довольно широкий, там могут идти и десять человек, и больше. Но если какое-то ЧП… Мы на маршруте знаем точки для оперативной эвакуации, куда можно забраться по лестнице и выбраться через люк. Так вот шесть человек можно вывести минут за пять. Но чем больше с тобой людей в экскурсии, тем эвакуация сложней.

Впрочем, специалисты полагают, что у гида Филиппова даже не было схемы точек для эвакуации. (Каждый гид прорабатывает маршрут самостоятельно). При этом вести людей в коллектор перед ливнем он все-таки рискнул.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, у следствия несколько версий случившегося. Либо - банальная жадность. (Из-за отмены экскурсии по погодным условиям уплаченные клиентами деньги пришлось бы возвращать). Либо - недостаток опыта. Филиппов водил группы по подземным рекам всего около года.