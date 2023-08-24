Загрутдинов: К 2024 году оформление документов на получение ЗОС и РВ переведут в электронный вид

Фото: пресс-служба Департамента строительства г. Москвы

В столице продолжается Московский урбанистический форум (МУФ). Одной из его площадок стал парк «Зарядье». Во время состоявшейся там экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов поделился накопленным опытом своего ведомства в цифровизации.

«Мы проектируем с применением ТИМ, создаем цифровые информационные модели, применяем их в процессе стройки, а также создаем цифровые двойники объектов, которые могут быть использованы в их дальнейшей эксплуатации», - отметил Загрутдинов.

По его словам, работа с ТИМ касается самых разных пользователей на протяжении всего строительного цикла.

«Объединить их помогает среда общих данных, формированием которой мы занимались в 2022 - 2023 годах, - пояснил глава ведомства. - Благодаря указанной среде преимущества ТИМ стали доступны широкому кругу участников».

Известно, что в этом году полностью в онлайн перейдет взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Параллельно ведутся активные работы по переводу взаимодействия с эксплуатирующими организациями. Как рассказал Загрутдинов, конечной целевой моделью будет ключевой продукт – система управления инженерными данными (СУИД). Ее первая версия будет доступна уже в 2024 году. Система станет единой базой данных из информационных систем всех участников процесса - проектировщиков, застройщиков, надзорных ведомств в сфере строительства. Кроме того, СУИД будет использовать данные, предоставляемые «умными» строительными площадками, оснащенными средствами объективного контроля и автоматизированными программно-механическими комплексами. На их основе можно составлять более качественную аналитику и даже анализировать изменения на стройке на более ранней стадии жизненного цикла.

Выступая на МУФ, руководитель Департамента строительства Москвы заявил о работе ведомства над переводом в электронный вид пакета документов для ЗОС и РВ.

«Мы также проверяем гипотезы и подбираем инструменты для осуществления строительного контроля с цифровой информационной моделью и получения с нее же смет», - добавил Загрутдинов.

По его словам, пилотные версии должны заработать уже до конца этого года.

«В широкое применение планируем пустить их уже в следующем году, - уточнил глава ведомства. - Также будут активно реализовываться пилотные проекты по применению технологии «умных» камер и автоматизированных систем контроля удаленного доступа на строительных площадках».

К 2025 году завершится переход на полноценное взаимодействие с цифровой информационной моделью, отметил Загрутдинов.