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Москва строится-202324 августа 2023 10:45

Загрутдинов: Система цифровых сервисов содержит порядка полумиллиона документов Департамента строительства

Руководитель ведомства назвал основные результаты внедрения онлайн-сервисов в отрасли

Фото: Shutterstock

Порядка 20 тысяч пользователей и более 2 800 организаций на более чем 700 объектах в столице используют сегодня систему цифровых сервисов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в рамках экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме.

«Всего в цифровых сервисах находится порядка полумиллиона документов, и с каждым днем эта цифра будет только расти», - отметил глава ведомства.

По его словам, все возводимые сейчас департаментом сооружения, за небольшим исключением, сопровождаются документами в электронном виде – от ПИРов до оплаты и передачи на баланс. Как пояснил Загрутдинов, при внедрении цифровых сервисов в первом полугодии 2023 года основными результатами стали повышение прозрачности и управляемости процессов, упрощение межведомственного взаимодействия, ускорение оплаты выполненных строительно-монтажных работ, постоянное наличие актуальной версии проектной документации на стройплощадке.

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