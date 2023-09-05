Малыш тарахтит от удовольствия: Появилось очень милое видео панденка с мамой в Московском зоопарке

Детеныш появился на свет две недели назад. Фото: Московский зоопарк

В шерстяных лапах 100-килограммовой панды Диндин из Московского зоопарка розовое тельце весом всего 150-200 грамм. Детеныш появился на свет две недели назад. Его пол пока неизвестен.

Мама-панда ни на секунду не отпускает чадо. Неважно, ест или спит — кроха всегда на лапе. А когда она берет его зубами за холку, чтобы перенести на новое место, то сердце кровью обливается. Не раздавит ли?

Но мамы-панды очень заботливые родители. Не то что самцы (см. «Кстати»)! На умилительном видео, которое опубликовал в своем телеграмм-канале Московский зоопарк, Диндин бережно вылизывает малыша. А тот упоительно тарахтит от удовольствия.

— Процедура очищает и увлажняет кожу, убирает все лишнее и предотвращает пересыхание. Также помогает правильной работе кишечника, в числе прочего – чтобы малыш мог регулярно ходить в туалет. К тому же – это просто приятно. Сейчас Диндин – целый мир для своего детеныша. И она делает все, чтобы он был счастливым, — объясняют в зоопарке.

Уход за чадом Диндин совмещает с восстановительной диетой. За несколько дней до родов она вообще не принимала пищу. А теперь отъедается недостающие калории. Шутка ли: взрослая панда за сутки может съесть до 35 кило побегов и листьев бамбука.

Воспитывать отпрыска панде предстоит следующие два года — столько длится у китайских мишек «молочный» период. Хотя свои первые листья бамбука пандята съедают уже на седьмом месяце жизни. Увидеть ребятенка воочию посетители столичного зоопарка смогут примерно через четыре месяца. Пока же молодая семья живет в закрытом вольере.

Как «женили» панд

До своей первой встречи лицом к лицу Жуи и Диндин обитали в разных вольерах Московского зоопарка. Оба прибыли в Россию из Китая четыре года назад. Но черно-белые мишки в природе — одиночки. Сходятся только в брачный сезон. А затем самец поступает как Мавр из «Отелло»: как сделал дело — уходит.

Но пикантность момента в том, что на успешное зачатие потомства у панды есть всего 48 часов в год. И эти 48 часов (А то и меньше! Математика в делах биологии — штука условная) наступают за раз.

— Зоологам надо точно определить момент соединения. Если начать слишком рано или поздно, панды могут подраться. К тому же молодые особи не всегда понимают, как правильно зафиксировать самку, какую принять позу, это приходит с опытом, — рассказывала kp.ru директор зоопарка Светлана Акулова.

А чтобы простимулировать либидо медведей, зоологи включают звуки спаривания других особей. А иногда и видео всего процесса на экраны выводят.

В России Жуи и Диндин будут жить до 15-летнего возраста (сейчас им семь и шесть лет соответственно). После уедут на родину — в Китай. Таковы условия договора. Поднебесная считает всех панд национальным достоянием и как бы дает их в аренду. Так что и малыш-панда когда-то покинет Москву.