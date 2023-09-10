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9 сентября 2023 21:30

Директор театра им. Вахтангова: восстановление скульптуры «Принцессы Турандот» займет около полугода

Вандала, сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате, задержали
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Вандала, сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате, задержали

Вандала, сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате, задержали

Пьяного вандала, сломавшего 9 сентября на московском Арбате скульптуру принцессы Турандот, задержали. Об этом «Комсомольской правде» сообщил директор театра им. Вахтангова, возле которого установлен знаменитый фонтан, Кирилл Крок. Теперь восстановление достопримечательности займет около полугода.

- Все произошло буквально на моих глазах. Этот пьяный мужчина сначала купался в фонтане, потом взобрался на скульптуру. Все произошло мгновенно, он взлетел, как белка по дереву, а потом сорвался, вместе с частью беседки и короной принцессы. Сломал себе ногу, расшиб лоб, но охрана театра тут же позвонила в полицию и его скрутили, - рассказал Кирилл Крок.

О произошедшем директор театра им. Вахтангова говорит не только с грустью, но и с возмущением. Наблюдать как хулиганы ломают скульптуру ему приходилось не раз.

- Пьяные или обколотые люди постоянно купаются в фонтане, то палец сломают принцессе, то руку. Все это наводит на грустные размышления – мы не умеем ценить красоту и изящество. Я считаю, что мэрия должна добиваться ужесточения ответственности за вандализм - вплоть до уголовной, - говорит Кирилл Крок.

Знаменитый фонтан «Принцесса Турандот» находится не на балансе театра им. Вахтангова. За него отвечает «Гормост», специалистам которого предстоит оценить ущерб и определить план работ по восстановлению. По словам Кирилла Крока, даже небольшая реконструкция занимает длительное время. На этот раз на воссоздание отломанных частей может уйти около полугода. Все это время москвичи и гости города не смогут любоваться знаменитым фонтаном в первозданном виде.

Напомним, вечером, 9 сентября, на Арбате один из гуляющих залез на самую верхушку композиции фонтана «Принцесса Турандот», начал раскачиваться, а потом сорвался вниз вместе с частью скульптуры. Никто из прохожих не смог его остановить, хотя в это время на Арбате было многолюдно – в Москве отмечают День города.

СПРАВКА КП

Фонтан «Принцесса Турандот» был установлен в 1997 году в память об одноименном спектакле, созданным Евгением Вахтанговым в 1922 году. Главное украшение чаши – позолоченная скульптура принцессы, восседающей на троне. Ее окружает стилизованная ротонда. Фонтан был выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова. Вечером красиво композиция подсвечивается.

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