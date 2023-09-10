Директор театра им. Вахтангова: восстановление скульптуры «Принцессы Турандот» займет около полугода

Вандала, сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате, задержали

Пьяного вандала, сломавшего 9 сентября на московском Арбате скульптуру принцессы Турандот, задержали. Об этом «Комсомольской правде» сообщил директор театра им. Вахтангова, возле которого установлен знаменитый фонтан, Кирилл Крок. Теперь восстановление достопримечательности займет около полугода.

- Все произошло буквально на моих глазах. Этот пьяный мужчина сначала купался в фонтане, потом взобрался на скульптуру. Все произошло мгновенно, он взлетел, как белка по дереву, а потом сорвался, вместе с частью беседки и короной принцессы. Сломал себе ногу, расшиб лоб, но охрана театра тут же позвонила в полицию и его скрутили, - рассказал Кирилл Крок.

О произошедшем директор театра им. Вахтангова говорит не только с грустью, но и с возмущением. Наблюдать как хулиганы ломают скульптуру ему приходилось не раз.

- Пьяные или обколотые люди постоянно купаются в фонтане, то палец сломают принцессе, то руку. Все это наводит на грустные размышления – мы не умеем ценить красоту и изящество. Я считаю, что мэрия должна добиваться ужесточения ответственности за вандализм - вплоть до уголовной, - говорит Кирилл Крок.

Знаменитый фонтан «Принцесса Турандот» находится не на балансе театра им. Вахтангова. За него отвечает «Гормост», специалистам которого предстоит оценить ущерб и определить план работ по восстановлению. По словам Кирилла Крока, даже небольшая реконструкция занимает длительное время. На этот раз на воссоздание отломанных частей может уйти около полугода. Все это время москвичи и гости города не смогут любоваться знаменитым фонтаном в первозданном виде.

Напомним, вечером, 9 сентября, на Арбате один из гуляющих залез на самую верхушку композиции фонтана «Принцесса Турандот», начал раскачиваться, а потом сорвался вниз вместе с частью скульптуры. Никто из прохожих не смог его остановить, хотя в это время на Арбате было многолюдно – в Москве отмечают День города.

СПРАВКА КП

Фонтан «Принцесса Турандот» был установлен в 1997 году в память об одноименном спектакле, созданным Евгением Вахтанговым в 1922 году. Главное украшение чаши – позолоченная скульптура принцессы, восседающей на троне. Ее окружает стилизованная ротонда. Фонтан был выполнен по проекту скульптора Александра Бурганова. Вечером красиво композиция подсвечивается.