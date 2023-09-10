«Наконец, он доигрался!»: Что говорят друзья дебошира, сломавшего скульптуру «Принцессы Турандот» на Арбате

Мужчина получил травмы при падении Фото: СОЦСЕТИ

Пьяному дебоширу, сломавшему 9 сентября на московском Арбате принцессу Турандот, может грозить штраф. Мужчину задержали сразу же после падения со скульптуры, однако ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас полиция продолжает с ним заниматься. Как выяснилось, "вандалом" оказался 23-летний житель Москвы Виктор. KP.RU спросила мнение знакомых о нем. Некоторые из них не удивились его поступку.

- Ну доигрался он! - вздохнул один из знакомых Виктора в разговоре с KP.RU. - Мы с ним работали на одном объекте в Мытищах. Знаю, что компания, с которой он общается не сильно благонадежная. Сам он тоже ненадежный персонаж, на работу часто опаздывал. Было, что на работу вообще не выходил. Он был монтажником у нас. Знаю, что он еще часто ездит на фестивали, на которых он лазерные конструкции собирает.

Коллеги Виктора утверждают, что якобы не все в биографии молодого человека было чисто.

- Если я не ошибаюсь, но я не уверен, конечно, со слов знакомых, у него даже условное было. Или что-то такое, - считает коллега Виктора. - В целом мнение у меня о нем сложилось не очень, потому что у него еще ветер в голове. Я понимал, что он рано или поздно он закончит плохо. Но чтоб прям вот так театрально и драматично....

Сам Виктор от комментариев отказался. Его родственники тоже предпочли не высказываться о случившемся.

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