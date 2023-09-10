Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2023 17:27

«Наконец, он доигрался!»: Что говорят друзья дебошира, сломавшего скульптуру «Принцессы Турандот» на Арбате

За поломку скульптуры «Принцессы Турандот» на Арбате мужчине может грозить штраф
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Мужчина получил травмы при падении

Мужчина получил травмы при падении

Фото: СОЦСЕТИ

Пьяному дебоширу, сломавшему 9 сентября на московском Арбате принцессу Турандот, может грозить штраф. Мужчину задержали сразу же после падения со скульптуры, однако ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас полиция продолжает с ним заниматься. Как выяснилось, "вандалом" оказался 23-летний житель Москвы Виктор. KP.RU спросила мнение знакомых о нем. Некоторые из них не удивились его поступку.

- Ну доигрался он! - вздохнул один из знакомых Виктора в разговоре с KP.RU. - Мы с ним работали на одном объекте в Мытищах. Знаю, что компания, с которой он общается не сильно благонадежная. Сам он тоже ненадежный персонаж, на работу часто опаздывал. Было, что на работу вообще не выходил. Он был монтажником у нас. Знаю, что он еще часто ездит на фестивали, на которых он лазерные конструкции собирает.

Коллеги Виктора утверждают, что якобы не все в биографии молодого человека было чисто.

- Если я не ошибаюсь, но я не уверен, конечно, со слов знакомых, у него даже условное было. Или что-то такое, - считает коллега Виктора. - В целом мнение у меня о нем сложилось не очень, потому что у него еще ветер в голове. Я понимал, что он рано или поздно он закончит плохо. Но чтоб прям вот так театрально и драматично....

Сам Виктор от комментариев отказался. Его родственники тоже предпочли не высказываться о случившемся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Директор театра им. Вахтангова: восстановление скульптуры «Принцессы Турандот» займет около полугода

Вандала, сломавшего скульптуру «Принцесса Турандот» на Арбате, задержали (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП