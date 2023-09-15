«Она даже алкоголь не пила!». Близкие актрисы Рамили Искандер шокированы ее задержанием с 2 килограммами мефедрона

Звезда сериалов уже задержана ФОТО: соцсети

Почти два килограмма мефедрона и пару граммов кокаина, предварительно, нашли в машине Заслуженной артистки России Рамили Искандер. Сейчас артистка находится под арестом, в ее деле разбирается СК Пензенской области. По словам знакомых, не так давно у актрисы начались финансовые трудности – тяжело заболела мама, требовались деньги на лечение. По рассказам, Рамиля продала квартиру и просила о помощи друзей.

- Она из Москвы возвращалась в Челябинск, просила старых знакомых недолго у них пожить, - вспоминают друзья женщины.

Несмотря на это, в ее причастность к торговле наркотикам они не верят. Говорят, что даже такие трудности не могли подвигнуть ее совершить преступление.

В деле актрисы разбирается СК Пензенской области ФОТО: соцсети

- Она не зря Заслуженная артистка России, Рамиля этого звания точно достойна. У нее никогда не было «звездности» или тяги к роскоши. Когда мы учились в институте, Рамиля жила на одном этаже со мной в общежитии. Жила очень скромно. Если бы ее тянуло к богатой жизни, то она нашла бы возможность съехать оттуда, но за время учебы она никогда не общалась с каким-то «крутыми» мужчинами, которые бы задаривали ее подарками. Это не про нее, - уверяют старые друзья актрисы в разговоре с msk.kp.ru. – Потом через несколько лет мы встретились уже в Петербурге, она туда приезжала со спектаклем. И я удивился, что она такой же скромной и осталась.

В это же время артистка одна воспитывает 10-летнего сына. Об отце ребенка ничего не известно. По словам друзей, Рамиля так сильно любит ребенка, что сама ни за что ни стала бы употреблять наркотики.

По словам друзей, Рамиля не употребляла даже алкоголь ФОТО: соцсети

- Во время учебы она даже алкоголь не пила, какие наркотики? Хотя в общежитии тогда, чего греха таить, многие выпивали. Даже если у нее тяжелая такая ситуация была с мамой, не могла она торговлей наркотиками заняться. Мне кажется, что ее подставил кто-то, имеющий доступ к машине, - уточняют знакомые артистки.

Теперь в этом деле предстоит разобраться следственному комитету. Уголовное дело уже возбуждено по статье о незаконном сбыте запрещенных веществ. В случае вины артистке грозит до 20 лет лишения свободы.

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