«Святая Елисавета, храни землю Русскую!»: В Подмосковье прошел 12-й Елисаветинский крестный ход

В Подмосковье прошел 12-й Елисаветинский крестный ход Фото: Андрей АБРАМОВ

Свой путь крестоходцы начали от старинного усадебного храма Ильи Пророка в селе Ильинское. Две тысячи православных шли мимо исторических зданий родильного приюта, и лазарета для раненых и увечных воинов Русско-японской войны. В них сейчас музеи - владельцев имения «Ильинское-Усово» и материнства и младенчества (режим работы и расписание экскурсий на сайте espo-fond.ru в разделе «Музеи»).

Православные собрались почтить память владельцев имения: императора Александра II, императрицу Марию Александровну, великого князя Сергея Александрович и великую княгиню, прославленную в лике святых, Елизавету Феодоровну (см. «Справку»). Ход ежегодно организует Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и приход храма Спаса Нерукотворного Образа села Усово.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом году мероприятие приурочено к 105-летию трагической гибели святой Елизаветы и 110-летию прославления священномученика Ермогена, Патриарха Московского и Всея Руси.

Огибая историческую ограду усадьбы «Ильинское», крестоходцы направились к Москве-реке.

- Браты, шире шаг! - подбадривали хоругвеносцев бравые казаки. Ибо осеннее солнце палило во всю силу.

Через реку процессия переправилась по понтонному мосту и на плотах с моторчиками. Ровно час потребовался, чтобы все паломники смогли перейти на другой берег. Хотя Москва-река тут не такая уж широкая. А пока люд перебирался, духовенство служило акафист святой княгине.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Святая Елисавета, моли Бога о нас! Храни землю Русскую!

Следом направились в село Усово. Шли мимо ограды старинного Спасского храма, который ныне является домовой церковью резиденции президента Ново-Огарево.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Усове ход встретили торжественным колокольным звоном.

- Перед нам, крестоходцами, шли наши любимые святые. Мы проходили мимо лазарета, где Святая Преподобномученица Елизавета заботилась об увеченных воинах. Может быть, в какой-то душе проснулось желание пойти по ее стопам... - рассказала кандидат исторических наук председатель наблюдательного совета «Елисаветинско-Сергиевское просветительского общества» Анна Громова. - Впереди шествовала икона Святителя Гермогена. 110 лет назад он был прославлен при прямом участии Елизаветы Федоровны. Это тот самый Патриарх Гермоген, по молитвам которого собралось ополчение Минина и Пожарского. Кончено, когда такие мощные святые, такие молитвенники обращаются к Господу за нас, за эту землю и за Россию, то мы ничего не должны бояться.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Крестный ход совершили по пути, по которому некогда шли наши царские особы, - объяснил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. - В молитвенном шествии прежде вспоминали о Боге. Просили у Бога помощи в несении нашего порой тяжелого жизненного креста. Хотел еще раз поблагодарить Анну Витальевну Громову за организацию. Верю, что эта мысль пришла к вам не от людей, но от самого Бога. От тех святых, в честь которых мы совершили этот крестный ход

После на площади перед Спасским храмом прошла благотворительная акция: выставка и продажа сувениров прихожан. Все средства переведут в помощь семьям участников СВО.

Фото: Андрей АБРАМОВ

СПРАВКА

Усадьба «Ильинское» - единственная подмосковная резиденция Романовых. С 1864 года ею владел великий князь Сергей Александрович - пятый сын Александра II. Он был московским генерал-губернатором: сегодня бы его назвали главкомом столичного гарнизона и мэром в одном лице. Великого князя взорвал террорист Каляев в 1905 году у стен Кремля.

Его супругу - Великую Княгиню Елизавету Федоровну - считают примером милосердного служения и самоотречения во имя любви к Богу и ближним. Рожденная и воспитанная в лютеранской семье, выйдя замуж, приняла всю глубину православной веры. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Спустя четыре года после убийства мужа, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель. Возглавила Российское Общество Красного Креста. В те годы шли сначала Русско-Японская, а потом Первая мировая. Елизавета Федоровна лично трудилась в лазаретах. Великая Княгиня была убита вместе с членами дома Романовых под Алапаевском (Свердловская область) в ночь на 18 июля 1918 года.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Фото: Андрей АБРАМОВ

Усадьба «Ильинская» ныне закрыта для посещения, поскольку находится в частной собственности. Несколько лет назад ее историческую ограду собственники хотели скрыть, однако, стараниями Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» реликвию удалось отстоять.