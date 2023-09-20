Горит квартира, где под завалами женщина с ребенком: Новый ужас в доме в Балашихе, разрушенном взрывом газа

На данный момент известно о трех погибших жителях и двух спасателях Фото: Александр РОГОЗА

В многострадальной девятиэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ, начался сильный пожар. Напомним, на данный момент известно о трех погибших жителях и двух спасателях, на которых во время разбора завалов рухнули стены...

- Сами ничего понять не можем, еще с утра в доме выключен и газ, и электричество. Откуда источник возгорания? - объясняют спасатели, работающие сменами на месте.

Как стало известно KP.RU, пожар возник между вторым и третьим этажами. Как раз там, где под завалами могли находиться люди - 35-летняя Мария и ее 5-летняя дочь Соня. О них рассказал старший брат Марии Алексей Пономар, который после взрыва примчался к дому одним из первых и даже помогал сотрудникам МЧС вскрывать дверь квартиры сестры.

Пожар возник между вторым и третьим этажами Фото: Александр РОГОЗА

Мужчина рассказывал:

- Маша на тот момент была в сознании. Мы ее не видели, но слышали из-под плит! Она кричала. Толком неясно, какие повреждения она получила. Но видимо, Маша иногда теряет сознание от болевого шока - на какое-то время перестает кричать. Но потом возвращается.

К сожалению, девочку никто не слышал.

Алексей и его родные стоят за оцеплением. Все в полном шоке. Обнимают друг друга, пытаясь держаться хоть за какую-то соломинку.

В многострадальной девятиэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ, начался сильный пожар Фото: Александр РОГОЗА

- Это же их квартира сейчас горит! - говорит Алексей. - Там, где они находились, Маша и Соня.

По словам мужчины, ему происхождение пожара объяснили так: якобы после взрыва в завалах что-то могло тлеть, но как только обломки разгребли, в это «мешок» начал поступать воздух и огонь разогрелся.

МЧС сообщило о новом пожаре в разрушенном доме в Балашихе Фото: Александр РОГОЗА

«На площади 20 квадратных метров загорелся строительный мусор», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

И еще одна страшная деталь: в доме напротив взорвавшегося живет мать Алексея и Марии. Женщина - инвалид. У нее сахарный диабет. Весь день она сидит у окна, которое выходит прямо на обвалившиеся этажи, и надеется на чудо.

- Скорую помощь вызывали уже несколько раз, - сообщила KP.RU одна из знакомых семьи.

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