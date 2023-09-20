«Я слышал из-под завалов сестру. Она там с дочкой»: Житель Балашихи ждет у взорвавшегося дома спасения родных

По словам Алексея, повторное обрушение произошло, когда спасатели пытались добраться до комнаты ребенка. Фото: Александр РОГОЗА

Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ. Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах. В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит.

Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ. Фото: Александр РОГОЗА

По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека.

Как стало известно KP.RU, речь идет о 35-летней Марии Лопатиной и ее 5-летней дочери. У оцепления дежурят их родственники.

Алексей Пономар помог спасателям вскрыть двери квартиры. Фото: Александр РОГОЗА

- В это время Соня должна была бы быть в детском саду, — рассказывает KP.RU родной брат Марии Алексей Пономар. - Но племяшка проболела, поэтому ее оставили дома. В момент взрыва Сонечка спала в своей комнате, а сестра была на кухне. Они живут на третьем этаже - прямо под квартирой, где произошел взрыв.

Мужчина показывает в телефоне фото своей сестры. Фото: Александр РОГОЗА

По словам мужчины, узнав о ЧП, он одним из первых примчался к дому и даже сумел войти в подъезд.

- Я помогал МЧСникам вскрывать двери квартиры, - продолжает мужчина. - Сестра была в сознании. Мы ее не видели, но слышали из-под плит! Она кричала. Толком неясно, какие повреждения она получила. Но видимо, Маша иногда теряет сознание - на какое-то время перестает кричать. Но потом возвращается.

Под завалами остается и 5-летняя племянница Алексея. Зять, который в момент взрыва был на работе, сейчас тоже дежурит у дома. Фото: Александр РОГОЗА

А вот о малышке пока ничего неизвестно.

- Спасателям удалось расчистить небольшой лаз в сторону комнаты, где находилась Соня. Но там получилось такое узкое место, что пролезть можно, только сняв амуницию.

Спасатели работают на разборе завалов посменно. Фото: Александр РОГОЗА

По словам мужчины, спасатели решили рискнуть ради спасения ребенка. В этот момент и произошло повторное обрушение. По официальным данным, завалило четырех сотрудников МЧС. Двое из них погибли. Двух другим передали медикам.

Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах. Фото: Александр РОГОЗА

- Меня вывели за оцепление. А я не могу просто спокойно стоять. Хочу, чтобы сестра и племянница были живы...

В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит. Фото: Александр РОГОЗА

Мужчина отмечает, что в доме напротив живет его пожилая мама. А окна выходят как раз на место, где завалы.

По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека. Фото: Александр РОГОЗА

- Скорую маме уже вызывали. У нее сахарный диабет...

KP.RU следит за развитием событий.

Фото: Александр РОГОЗА

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области:

«Работа спасателя - ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС - настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и 4 получили ранения во время спасательных работ. Наши подмосковные ребята - из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким».

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