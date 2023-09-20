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20 сентября 2023 10:40

«Я слышал из-под завалов сестру. Она там с дочкой»: Житель Балашихи ждет у взорвавшегося дома спасения родных

Повторное обрушение произошло, когда спасатели пытались добраться до комнаты ребенка
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
По словам Алексея, повторное обрушение произошло, когда спасатели пытались добраться до комнаты ребенка.

По словам Алексея, повторное обрушение произошло, когда спасатели пытались добраться до комнаты ребенка.

Фото: Александр РОГОЗА

Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ. Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах. В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит.

Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ.

Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ.

Фото: Александр РОГОЗА

По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека.

Как стало известно KP.RU, речь идет о 35-летней Марии Лопатиной и ее 5-летней дочери. У оцепления дежурят их родственники.

Алексей Пономар помог спасателям вскрыть двери квартиры.

Алексей Пономар помог спасателям вскрыть двери квартиры.

Фото: Александр РОГОЗА

- В это время Соня должна была бы быть в детском саду, — рассказывает KP.RU родной брат Марии Алексей Пономар. - Но племяшка проболела, поэтому ее оставили дома. В момент взрыва Сонечка спала в своей комнате, а сестра была на кухне. Они живут на третьем этаже - прямо под квартирой, где произошел взрыв.

Мужчина показывает в телефоне фото своей сестры.

Мужчина показывает в телефоне фото своей сестры.

Фото: Александр РОГОЗА

По словам мужчины, узнав о ЧП, он одним из первых примчался к дому и даже сумел войти в подъезд.

- Я помогал МЧСникам вскрывать двери квартиры, - продолжает мужчина. - Сестра была в сознании. Мы ее не видели, но слышали из-под плит! Она кричала. Толком неясно, какие повреждения она получила. Но видимо, Маша иногда теряет сознание - на какое-то время перестает кричать. Но потом возвращается.

Под завалами остается и 5-летняя племянница Алексея. Зять, который в момент взрыва был на работе, сейчас тоже дежурит у дома.

Под завалами остается и 5-летняя племянница Алексея. Зять, который в момент взрыва был на работе, сейчас тоже дежурит у дома.

Фото: Александр РОГОЗА

А вот о малышке пока ничего неизвестно.

- Спасателям удалось расчистить небольшой лаз в сторону комнаты, где находилась Соня. Но там получилось такое узкое место, что пролезть можно, только сняв амуницию.

Спасатели работают на разборе завалов посменно.

Спасатели работают на разборе завалов посменно.

Фото: Александр РОГОЗА

По словам мужчины, спасатели решили рискнуть ради спасения ребенка. В этот момент и произошло повторное обрушение. По официальным данным, завалило четырех сотрудников МЧС. Двое из них погибли. Двух другим передали медикам.

Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах.

Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах.

Фото: Александр РОГОЗА

- Меня вывели за оцепление. А я не могу просто спокойно стоять. Хочу, чтобы сестра и племянница были живы...

В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит.

В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит.

Фото: Александр РОГОЗА

Мужчина отмечает, что в доме напротив живет его пожилая мама. А окна выходят как раз на место, где завалы.

По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека.

По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека.

Фото: Александр РОГОЗА

- Скорую маме уже вызывали. У нее сахарный диабет...

KP.RU следит за развитием событий.

Фото: Александр РОГОЗА

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области:

«Работа спасателя - ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС - настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и 4 получили ранения во время спасательных работ. Наши подмосковные ребята - из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким».

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