«Я слышал из-под завалов сестру. Она там с дочкой»: Житель Балашихи ждет у взорвавшегося дома спасения родных

По словам Алексея, повторное обрушение произошло, когда спасатели пытались добраться до комнаты ребенка.
Фото: Александр РОГОЗА
Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ. Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах. В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит.
Спасатели продолжают разбирать завалы в многоэтажке на окраине подмосковной Балашихи, где сегодня взорвался газ.
Фото: Александр РОГОЗА
По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека.
Как стало известно KP.RU, речь идет о 35-летней Марии Лопатиной и ее 5-летней дочери. У оцепления дежурят их родственники.
Алексей Пономар помог спасателям вскрыть двери квартиры.
Фото: Александр РОГОЗА
- В это время Соня должна была бы быть в детском саду, — рассказывает KP.RU родной брат Марии Алексей Пономар. - Но племяшка проболела, поэтому ее оставили дома. В момент взрыва Сонечка спала в своей комнате, а сестра была на кухне. Они живут на третьем этаже - прямо под квартирой, где произошел взрыв.
Мужчина показывает в телефоне фото своей сестры.
Фото: Александр РОГОЗА
По словам мужчины, узнав о ЧП, он одним из первых примчался к дому и даже сумел войти в подъезд.
- Я помогал МЧСникам вскрывать двери квартиры, - продолжает мужчина. - Сестра была в сознании. Мы ее не видели, но слышали из-под плит! Она кричала. Толком неясно, какие повреждения она получила. Но видимо, Маша иногда теряет сознание - на какое-то время перестает кричать. Но потом возвращается.
Под завалами остается и 5-летняя племянница Алексея. Зять, который в момент взрыва был на работе, сейчас тоже дежурит у дома.
Фото: Александр РОГОЗА
А вот о малышке пока ничего неизвестно.
- Спасателям удалось расчистить небольшой лаз в сторону комнаты, где находилась Соня. Но там получилось такое узкое место, что пролезть можно, только сняв амуницию.
Спасатели работают на разборе завалов посменно.
Фото: Александр РОГОЗА
По словам мужчины, спасатели решили рискнуть ради спасения ребенка. В этот момент и произошло повторное обрушение. По официальным данным, завалило четырех сотрудников МЧС. Двое из них погибли. Двух другим передали медикам.
Эпицентр находился на четвертом этаже, разрушены квартиры сразу на трех этажах.
Фото: Александр РОГОЗА
- Меня вывели за оцепление. А я не могу просто спокойно стоять. Хочу, чтобы сестра и племянница были живы...
В МЧС подтвердили гибели двух жителей дома и двух спасателей, которых завалило после повторного обрушения плит.
Фото: Александр РОГОЗА
Мужчина отмечает, что в доме напротив живет его пожилая мама. А окна выходят как раз на место, где завалы.
По данным МЧС под завалами могут находиться еще как минимум два человека.
Фото: Александр РОГОЗА
- Скорую маме уже вызывали. У нее сахарный диабет...
KP.RU следит за развитием событий.
Фото: Александр РОГОЗА
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области:
«Работа спасателя - ежесекундный риск. Особенно когда есть угроза повторного обрушения. Сотрудники МЧС - настоящие герои. К сожалению, два сотрудника погибли и 4 получили ранения во время спасательных работ. Наши подмосковные ребята - из Балашихи, Реутова, Ногинска. Трагедия. Искренние соболезнования близким».
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