Утром в среду, 20 сентября, в Балашихе-3 прогремел взрыв. Фото: МЧС России

Взрыв в Балашихе Московской области 20 сентября 2023 последние новости

Утром в среду, 20 сентября, в Балашихе-3 прогремел взрыв. В 8:21 произошел хлопок в квартире на четвертом этаже МКД по улице Октябрьской. Третий, четвертый и пятый этажи обрушились, повреждены не менее 10 квартир.

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. На месте работают следователи, криминалисты и экстренные службы. Их работу контролирует заместитель прокурора региона Сергей Панин.

Жителей пострадавшего дома размещают в ДК «Балашиха». Всего эвакуировано 170 человек.

Фото: МЧС России

Причины взрыва в Балашихе

По предварительной информации от СК России по Московской области, причиной взрыва в многоэтажке на Октябрьской улице стал хлопок газовоздушной смеси. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пострадавшие при взрыве в Балашихе

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, происшествие не обошлось без пострадавших. Их точное количество еще неизвестно: из-под завалов по неофициальной информации пока вытащили одного человека. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Обновление 10:18 мск: Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб. На данный момент известно о трех пострадавших.

Обновление на 10:51 мск: По данным МЧС России при взрыве в жилом доме в Балашихе 2 человека госпитализированы, 2 погибли и еще 2 находятся под завалами. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Обновление на 11:14 мск: По данным губернатора Подмосковья, под завалами находятся женщина и ребенок. Слышны их голоса. К пострадавшим пробираются спасатели.

Взрывной волной также повредило несколько припаркованных машин и квартиры в соседних домах.

Обновление на 11:18 мск: Сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на 6 этаже после взрыва газа

Обновление на 11:26 мск: По данным МЧС России количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Балашихе увеличилось до 7 челочек, из которых 3 погибли. Предварительно, два человека находятся под завалами.

Фото: МЧС России

Очевидцы рассказали о взрыве в жилом доме в Балашихе

Одна из жительниц дома, в котором произошел взрыв, рассказала KP.RU о том, что «дом как будто подпрыгнул». Звук хлопка сменился тишиной, которую затем заполнили крики.

Другой очевидец, выгуливавший неподалеку собаку мужчина, поделился тем, какие последствия были у взрыва.

— Зрелище страшное: по центру дома просто сложились три этажа. Кое-где по фасаду видно, что взрывной волной бетонные плиты вспучило по швам, — рассказал прохожий.

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