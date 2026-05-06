Гроза, дожди и ветер ожидаются в Москве 6 мая 2026 года

Погода 6 мая в Москве будет по-настоящему разнообразной. В этот день в российскую столицу придет гроза, дождь и шквалистый ветер. Действует также желтый уровень погодной опасности.

Погода в Москве 6 мая 2026: температура воздуха

В среду, 6 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, местами кратковременные осадки в виде дождя, а также гроза. На столбиках термометров можно будет увидеть +25...+27 градусов. Ночью же температура понизится до +13...+15 градусов. Осадки не покинут столицу и в темное время суток.

Ветер преимущественно западный от 6 до 11 метров в секунду, однако иногда его порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составляет 745 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, на этой неделе Москву накроет грозовая зона. И погода улучшится не скоро.

«Ближайшие три дня порадуют любителей этого явления погоды – локальные грозы с короткими дождями ожидаются в послеполуденные часы до пятницы включительно. При этом по-прежнему по-летнему тепло – в среду и в четверг воздух будет прогреваться до +23…+25°», - отметил синоптик.

Желтый уровень опасности в столице

В Москве и Московской области в среду, 6 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий, а именно гроз, дождя и ветра, порывы которого могут достигать до 15 м/с. Об этом сообщает представитель Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 9:00 6 мая до 18:00 6 мая – днем 6 мая в отдельных районах ожидается гроза с дождем; при грозе усиление ветра. <…> Днем 6 мая ожидается усиление юго-западного ветра местами в порывах до 15 м/с», – говорится в сообщении.