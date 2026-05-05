Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы и ветра

В Москве до среды, 6 мая, из-за ветра и грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра 5 и 6 мая и вовсе могут достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщают представители Гидрометцентра России.

«Период предупреждения с 9:00 6 мая до 18:00 6 мая – днем 6 мая в отдельных районах ожидается гроза с дождем; при грозе усиление ветра. <…> Днем 6 мая ожидается усиление юго-западного ветра местами в порывах до 15 м/с», – отмечается в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать в этот период и в Московской области. Жителей и гостей столичного региона просят быть предельно осторожными и внимательными.

