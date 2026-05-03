Жителям Москвы станет легче дышать

Пациентам с заболеваниями органов дыхания станет проще попасть на прием к профильным специалистам после того, как на базе ГКБ им.С.С. Юдина открылся Московский городской референс-центр респираторной медицины.

- Референс-центр — это подразделение с расширенной командой экспертов, которые занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают «второе мнение» по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента формируется индивидуальная схема терапии, - объяснил значимость нового учреждения мэр Москвы Сергей Собянин.

Таких пациентов, которые страдают от различных болезней органов дыхания, в столице около 1,5 миллионов, примерно треть из них должны быть под постоянным наблюдением медиков. Ранее, чтобы попасть на подобную консультацию к профильным специалистам, им требовалось как минимум несколько визитов в поликлинику. Теперь нужно лишь направление, после чего записаться к подходящему врачу можно даже день в день.

Далее все обследование пациент проходит в одном месте. Референс-центр объединил в себе отделения пульмонологии и аллергологии, а также амбулаторный Центр респираторной медицины. Он оснащен современным оборудованием, плюс с пациентами работают лучшие профессионалы. В итоге диагноз могут поставить примерно за 10 дней, а значит, лечение начнется начнется быстрее и эффект от него наступил в считанные дни, облегчая дыхание тем, кому это так необходимо.

