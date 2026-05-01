Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Весны и Труда. Соответствующий пост градоначальник опубликовал в мессенджере MAX.

«Первомай - праздник с историей и традициями, которые живут и сегодня. В этот день мы чествуем доблестных тружеников, многое сделавших для нашего города и страны. Дарим друг другу радость душевного человеческого общения и по-особому ценим сплоченность и справедливость», - написал политик в поздравлении.

Политик пожелал, чтобы Первомай-2026 стал днем добрых встреч, уважения и благодарности людям, которые ежедневно вносят вклад в развитие российской столицы и всей нашей страны. Собянин также пожелал всем гражданам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

