"Что чувствует врач, когда в руке перестает биться чужое сердце?" Как московские ветеринары спасали животных в майские праздники

Кот Григорий приехал на вакцинацию в Советскую ветклинику в забавном желто-полосатом костюмчике. Фото: max.ru/moyavetklinika

- Весна, шмели прилетели, - городские ветклиники выложили в соцсети забавную фотографию своего пациента. Кот Григорий приехал на вакцинацию в Советскую ветклинику в забавном желто-полосатом костюмчике. Врачи шутят: мол, скоро сможет смело жужжать на даче.

Однако не у всех медиков праздники выдались столь позитивными.

9-летнему лабрадору Ричи было сложно дышать. Он часто чихал и вообще выглядел максимально несчастным. В Красногвардейской ветклинике ему удалили полипы из носовых проходов, образцы отправили на гистологическое исследование, теперь врачи держат за Ричи кулачки, чтобы исключить возможную онкологию.

- А к нам в аккурат 1 мая поступил очаровательный чихуа-хуа, 7 лет, мальчик. Грыжа сдавила спинной мозг, полный отказ тазовых конечностей. Экстренно сделали МРТ и прооперировали, - рассказала корреспонденту KP.RU ветеринарный врач-анестезиолог Ярослава Чепарева. - Через несколько часов он уже кушал и немного вилял хвостиком. Болеем за него всей бригадой, надеемся, что встанет на лапы. Хороший мальчик.

А в одной из столичных клиник пациента вообще вытащили с того света:

- 1 мая приемы шли один за другим, плюс 6 операций с наркозом. Один из пациентов - декоративный кролик Фенди, 3 года. Удаляли два зуба, из-за которых началось воспаление. И вдруг клиническая смерть. Вы знаете, что чувствует врач, когда в руке перестает биться чужое сердце? Страх. Каждый раз. Действуешь по протоколу и отбрасываешь посторонние мысли. Но это очень тяжело, - признается ветеринарный врач Татьяна Патрогина. - Фенди уходил от нас, но мы его вернули. И теперь он может отмечать 1 мая как свой второй день рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве спасатели достали из фонарного столба краснокнижную чайку

Чтобы в мае с Мурзиком не маяться: 8 главных опасностей для наших питомцев на природе