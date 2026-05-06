Собянин: В 2027 году Филевскую и Мневниковскую поймы соединит мост-«парус»

Новый автомобильный маршрут ускорит поездки жителей по городу. Фото: mos.ru

Сегодня, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин проверил, как строится мост-«парус» для связки Филевской и Мневниковской пойм. Сооружение готово уже на 35 процентов.

«Мы продолжаем развивать транспортную сеть Большого Сити, район Шелепихинской набережной, Филевская, Мневниковская пойма, - сказал Собянин во время осмотра стройплощадки. - Там ведут активное инвестиционное развитие: строятся новые технопарки, офисы, жилые районы, спортивные объекты».

Мэр напомнил о двух ранее построенных мостах: Гагаринском - в 2024 году, Академика Королева - в 2025-м.

«Еще один мостовой переход под условным названием «мост-парус» должен быть запущен в 2027 году», – сообщил Собянин.

КОНКРЕТНО

Новый автомобильный мост будет таким:

- длина - 250 метров;

- две полосы движения в каждом направлении;

- вечерняя светодинамическая подсветка;

- пройдет от Новозаводской улицы в Филевской пойме до Проектируемого проезда №1165 в Мневниковской пойме.

Фишка сооружения - крепление вант от 88-метрового пилона к пролетному строению через промежуточный адаптер-переходник в виде «паруса» – 10 сантиметров за каждый год 880-летней истории Москвы. Круглую дату столица отмечает в 2027 году.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После открытия моста:

- водители получат удобный выезд из района Филевский Парк на улицу Нижние Мневники и далее на Северо-Западную хорду;

- удобнее будет добираться до районов Хорошево-Мневники и Филевский Парк, в которых живут около 300 тысяч человек;

- разгрузятся Гагаринский мост на участке от улицы Мясищева до проектируемого проезда № 1166) – на 8%, участки проектируемого проезда № 1166 от проектируемого проезда № 1165 до Гагаринского моста – на 5%, Большой Филёвской улицы от Минской до Новозаводской улицы – на 4%.

ПЛАНЫ

В 2026 - 2028 годы в столице построят еще два пешеходных моста через Москву-реку:

- на Островную улицу. Он свяжет Мневниковскую пойму с районом Крылатское;

- в сторону парка «Фили». Маршрут соединит парк и Мневниковскую пойму.

