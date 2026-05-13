Пожар в квеструме у Измайловского кремля в Москве: последние новости на 13 мая 2026 года

Пожар начался в квеструме рядом с Измайловским Кремлем

Пожар в квеструме у Измайловского кремля в Москве на Вернисажной улице начался в ночь на 13 мая 2026 года. На тушение возгорание в культурно-развлекательном комплексе "Измайловский кремль" незамедлительно направили столичных огнеборцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Изначально ЧП ликвидировали 100 сотрудников МЧС с привлечением 30 единиц техники. Когда площадь пожара в квеструме у Измайловского кремля в Москве выросла до 3000 квадратных метров, огонь тушили уже 140 человек с привлечением 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарного поезда.

Есть ли пострадавшие при пожаре в квеструме у Измайловского кремля в Москве: что известно на утро 13 мая 2026

По предварительным данным МЧС столицы, при пожаре в квеструме у Измайловского кремля в Москве спасателям удалось вывести из опасной зоны пять человек.

"Со слов администрации людей внутри нет, - уточнили в ведомстве. - Тушение продолжается".

Известно, что спасенные люди участвовали в квесте под названием "Дьявольский кинотеатр". В момент возгорания они почувствовали гарь, не прерывая игры, а затем пытались выбраться наружу, ориентируясь в условиях полного задымления.

Таким образом, согласно официальным сведениям на 4 часа мск, при пожаре в квеструме у Измайловского кремля в Москве никто не пострадал.

Видео пожара в квеструме у Измайловского кремля в Москве: причина возгорания, какие разрушения

Площадь пожара в квеструме рядом с Измайловским Кремлем выросла до 3000 квадратных метров

Видео пожара в квеструме у Измайловского кремля в Москве опубликовано столичным МЧС в мессенджере MAX. На кадрах видно, как огонь охватил металлокаркасное строение.

В результате пожара обрушились стены, перекрытия и крыша. Половина ангара полностью сгорела — от него не осталось ничего.

Пожар в квеструме рядом с Измайловским Кремлем локализован

Причину пожара в квеструме у Измайловского кремля в Москве еще только предстоит уточнить. Однако уже имеются некоторые предположения. Так, сотрудник площадки квестов Кирилл Назаренко рассказал РЕН ТВ, что возгорание произошло от складских помещений, которые находятся под квестами. Сотрудники пытались погасить огонь с помощью огнетушителей, но собственными силами предотвратить ЧП не удалось.

UPD 05:24 мск: Оперативные службы проинформировали о ликвидации пожара на площади 3 тысячи квадратных метров.

