Общая площадь пожара составила 3 тыс. кв. метров.

Пожарная сигнализация в здании сработала около одиннадцати вечера 12 мая: сирена завыла в строениях вокруг стадиона «Измайлово» на востоке Москвы. Многие годы бывшие помещения спорткомплекса со сложной судьбой (начали строить еще в 30-е, но полностью закончили спустя почти полвека) снимает бизнес. Очаг возгорания был на территории квеструма — пространства, где организуют детективные и мистические игры.

Одна из игровых комнат называется «Дьявольский кинотеатр». Здесь гостям показывают голливудский ужастик, сопровождая его «пугалками» реальных актером. По-соседству еще около десятка комнат, стилизованных под жуткие больницы и лабиринты ужасов. Где-то в технических помещениях и полыхнуло.

Площадь пожара в квеструме рядом с Измайловским Кремлем выросла до 3000 квадратных метров

В поздний час в комплексе зданий было не слишком людно. После срабатывания сигнализации и задымления администраторы квестов и гости «Дьявольского кинотеатра» поспешили наружу. Но серьезно отнеслись к предупреждению не все. В ГУ МЧС по Москве рассказали, что пожарные вывели из здания пять человек.

Поначалу пламя охватило ангар в 200 квадратных метров. Но по прошествии первого часа захватило в пять раз больше площади. Около двух часов ночи горели уже 3000 кв.м помещений. Все они расположены в веренице ангаров, налепленных друг на друга.

Чтобы потушить возгорание, понадобилось более 140 бойцов и 40 машин. Пожарные регулярно поднимали в небо беспилотники, чтобы контролировать ситуацию и наблюдать, не занялась ли пламенем еще какая часть комплекса. О ликвидации пожара было объявлено только ранним утром: суммарно с огнем боролись 6,5 часов.

После тушения на объект вышли специалисты госпожэкспертизы. Они установят причину возгорания. Среди рабочих версий: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем, неисправность оборудования.

Если вы бывали в районе стадиона «Измайлово» (находится сразу за Измайловским кремлем) или посмотрите кадры с пожара, то могли удивиться. Строения там почти сплошь ангары из металлоконструкций. Будто так сильно и масштабно гореть здесь нечему.

— Но это не так, — объяснил KP.RU инженер Кирилл Красов, которые занимается оборудованием административных зданий, в т.ч. пожарными системами. — Обратите внимание на сообщение от МЧС об этом инциденте. Пожарные прямо говорят, что распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. Что это значит? На сравнительно небольшой площади собрано множество горючих материалов. То есть при возгорании выделяется колоссальное количество тепла, а огонь распространяется с невероятной скоростью, потому что «топлива» для него в избытке. Я сам бывал в тех зданиях. Например, там работала большая столярная мастерская. В квест-комнатах кучу мебели, стены обшиты непонятно чем… То, что пожар случился ночью, когда внутри почти никого не было, это, что называется, «повезло».

С квестами в Москве регулярно происходят разные ЧП. Прошлым летом горела комната на улице Шарикоподшипниковская на юго-востоке города. Развлечение, традиционно, находилось в помещении складского типа. Тогда пострадали четыре человека. В 2022-м актер квеста запер подростков-игроков в клетке и поджег потолок. Виновник отделался условным сроком.

