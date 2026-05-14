Москву ждут мощные грозовые ливни и 30-градусная жара: Синоптики предупредили о температурных рекордах

Пятница в Москве и области станет самым ненастным днем недели. Будет в общем-то тепло, +23…+24 градуса, но с короткими грозовыми дождями, а местами даже мощными ливнями (вероятнее всего они на севере Подмосковья).

- Кратковременные дожди и местами грозы в столичном регионе ожидаются в ближайшее время. В пятницу - ливень, при грозе усилении ветра до 15 м/с, - сообщила в эфире радио “Комсомольская правда” заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В субботу днем тоже +23…+24 градуса, кратковременные дожди опять прольются. но уже не повсеместно. А в воскресенье потеплеет до летних +25…+27 градусов. хотя опять же местами не обойдется без “тропических” дождей.

В целом же выходные будут на 4 - 5 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам в середине мая. Синоптики центра “Фобос” называют такую погоду сочинской - Москва как будто переместится во влажные субтропики (при этом в самом Сочи сейчас не по сезону прохладно, всего +18 градусов).

А в начале следующей недели столица по погоде приблизится даже к турецким курортам. С понедельника до среды (18 - 20 мая) Гидрометцентр России обещает +29…+30 градусов.

- С понедельника в Москве и области установится сухая и солнечная погода. Температура же будет близка к историческим рекордам, - рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Пока самый сильный зной 18 мая за все 150 лет метеонаблюдений стоял в 2021 году, +30,8 градуса. Рекорд для 19 мая +30,2 градуса держится с 1979 года. А максимум для 20 мая +29,7 градуса вообще древний, 1897 года. Может, не устоят все три.