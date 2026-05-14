Момент с ДТП на Проспекте Мира в Москве, где автомобиль «Инфинити» влетел в остановку общественного транспорта, попал на видео. Кадры аварии опубликовала пресс-служба столичного Дептранса.
На видео видно, как черный автомобиль «Инфинити» резко сворачивает в сторону, совершая наезд на остановку.
«Сегодня около 19:53 на проспекте Мира, в районе дома 48с6, произошло ДТП с участием автомобиля Инфинити <...> на остановке городского транспорта», - говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
По предварительной информации, в момент аварии за рулем машины находился водитель 2004 года рождения, который не справился с управлением.
Напомним, что авария произошла на Проспекте Мира в Москве вечером в четверг, 14 мая. Как заявили в столичной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали три человека стоявшие на тротуаре в момент аварии. В Дептрансе также отметили, что детей среди раненых нет.
Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, которые устанавливают детали и обстоятельства происшествия.
