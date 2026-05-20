Зачем пчелам забота и как ее обеспечивают пасечники московских ярмарок

Всемирный день пчел - международный праздник, который отмечается 20 мая. Фото: Пресс-служба ГБУ Московские ярмарки

Пасечники, участники московских ярмарок, заботятся о благополучии пчел и сохранении их популяции, ведь от этого зависит урожай большинства продовольственных культур.

Всемирный день пчел был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН. Дата празднования выбрана не случайно: 20 мая 1734 года родился Антон Янша — основоположник современного пчеловодства. Цель праздника — привлечь внимание к состоянию популяции пчел, рассказать об их ключевой роли в опылении и продовольственной безопасности, а также поддержать устойчивое развитие пчеловодства.

Фото: Пресс-служба ГБУ Московские ярмарки

Как пчелы помогают появляться продуктам

Пчелы — главные опылители на планете. Перенося пыльцу с цветка на цветок, они запускают механизм образования плодов и семян. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 75 процентов мировых продовольственных культур в той или иной степени зависят от опылителей. Исследования показывают, что всего два процента видов диких пчел опыляют примерно 80 процентов сельхозугодий мира — от яблоневых садов до кофейных плантаций. Для большинства фруктов и ягод опыление — критически важное условие. Яблоки, груши, клубника, вишня, персики, баклажаны и тыквы — большинство этих культур при отсутствии опылителей дают либо очень скудный урожай, либо не плодоносят вовсе. Без пчел мир лишился бы не только этих продуктов, но и миллионов тонн овощей, орехов и масел. Именно поэтому сохранение этих насекомых особенно важно.

Фото: Пресс-служба ГБУ Московские ярмарки

Забота о пчелах — ежедневный труд пасечников

Анатолий Череповский — пчеловод из Ростовской области. Он торгует на московской ярмарке на улице Юных Ленинцев. Весной пасечник специально вывозит ульи в сады, чтобы пчелы опыляли фруктовые деревья. «Они опыляют деревья, травы, кусты и вообще все вокруг. Если не будет пчел — исчезнет вся привычная нам еда», — говорит он.

Он привозит на продажу разные сорта меда. Особенно гордится липовым из воронежских лесов и гречишным — с насыщенным вкусом. По словам Анатолия, покупатели чаще всего выбирают мед из белой акации: он долго остается жидким и реже вызывает аллергию. Пасечник отмечает, что сейчас люди все чаще спрашивают про происхождение и полезные свойства продукции.

Фото: Пресс-служба ГБУ Московские ярмарки

Пчеловод Сергей Капкаев из села Русский Мелекесс Ульяновской области — участник ярмарки на Хабаровской улице. Часть его пасеки — стационарная, часть — кочевая: ульи перевозят вслед за цветением медоносов, чтобы не только получать разные сорта меда, но и расширять географию опыления растений. Пасечник отмечает, что от пчел напрямую зависит урожай посевных культур, особенно гречки.

На московские ярмарки Сергей привозит липовый, акациевый и дягилевый мед. Последний получается из пыльцы растений, которые растут у рек и болот. Такие места богаты минералами, и это влияет на свойства меда. Кроме того, у него можно купить пергу, пыльцу и прополис. Особенно ценен мед с прополисом: он хорошо помогает при заболеваниях дыхательных путей. Ко Всемирному дню пчел Сергей пожелал «каждой пчеле — по улью, каждому человеку — по банке меда».

Фото: Пресс-служба ГБУ Московские ярмарки

Пасечники поделились, что они не просто наблюдают за пчелами, а активно заботятся об их благополучии и сохранении популяции. Их работа сложная и непредсказуемая: на сбор меда влияют погода, здоровье пчел и окружающие условия: сильная жара, проливные дожди, вредители — каждый сезон приносит разные сложности, но пчеловоды заблаговременно готовятся к трудностям и поддерживают сильные и здоровые семьи, чтобы те были устойчивее к болезням и лучше переносили зимовку.

В основе ухода лежат принципы естественного пчеловодства, которые предполагают минимальное вмешательство в жизнь насекомых: осенью ульи утепляют к холодам, а для борьбы с паразитами применяют экологичные методы, например, обработку эфирными маслами. Важна и селекционная работа: ответственные пчеловоды стремятся сохранять чистоту местных пород, которые лучше приспособлены к климату и устойчивее к болезням.

Фото: Пресс-служба ГБУ Московские ярмарки

Внести вклад в благополучие популяции пчел могут не только пасечники. Поддерживать экологический баланс способны простые действия каждого — достаточно на дачном участке посадить цветущие растения и отказаться от пестицидов. Кроме того, можно поддержать ответственных локальных производителей меда, которые привозят на московские ярмарки свою продукцию из разных регионов России.

Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами. Адреса и режим работы московских ярмарок можно найти на сайте.