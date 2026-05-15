«Ее спасло то, что она закричала»: В Подмосковье арестовали студента, который ножом порезал лицо 7-летней девочке

Фото: пресс-служба Судов общей юрисдикции Московской области

Подмосковные следователи продолжают разбираться в деталях нападения на 7-летнюю девочку в коттеджном поселке Николины Сады Наро-Фоминского округа.

Напомним, что 14 мая 21-летний житель поселка напал с ножом на малолетнюю школьницу, которую до этого не знал, и нанес ей три удара ножом в область головы. После этого молодой человек сбежал, однако его удалось задержать по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

Как ранее сообщил сайт KP.RU, на допросе Андрей (имя изменено) заявил, что напасть на девочку ему «приказали голоса в голове». Известно, что Андрей состоял на учете у психиатра и учился в одном из подмосковных колледжей. Иногда он рассказывал близким о своих навязчивых идеях, но родители считали, что могут контролировать сына.

— Установлено, что молодой человек и семья пострадавшей живут в одном поселке, но ранее они знакомы не были, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. — Фигурант уголовного дела вышел из дома, взяв нож.

Проходя по улице, он увидел двух девочек — сестры (7 и 9 лет) вышли из калитки, чтобы сходить в магазин. Ничего не говоря, Андрей бросился на младшую, размахивая ножом, и начал резать ей лицо.

— По большому счету, девочку спасло, что она начала кричать, — продолжает источник. — Это услышали родители, которые находились в доме, выскочили во двор. Их голоса спугнули нападавшего, он кинулся бежать.

Пострадавшая девочка сейчас в больнице. Ее жизни ничего не угрожает, но впереди операции на лице.

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца, до 14 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Голоса приказали убить»: В Подмосковье задержали студента, который напал с ножом на 7-летнюю девочку