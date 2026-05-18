Аномальная жара ожидается в Москве 18 мая 2026 года

Погода 18 мая в Москве обещает быть по-настоящему жаркой. Вплоть до введения оранжевого уровня погодной опасности. Поэтому укрывайте головы, плечи и шею, чтобы не получить солнечный удар и не обгореть. Однако обо всем по порядку.

Погода в Москве 18 мая 2026: температура воздуха

В понедельник, 18 мая, в Москве прогнозируется жаркая погода и небольшая облачность. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается небольшая облачность, жара, без осадков. На столбиках термометров можно будет увидеть +28...+30 градусов. Ночью же температура опустится до +14...+16 градусов. Осадков в темное время суток не прогнозируется, лишь небольшая облачность.

Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 748 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадков в Москве в понедельник, 18 мая, днем не ожидается в Москве. Они посетят российскую столицу только ночью, с 17 на 18 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник в начале ночи местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ночью +15…+17°, днем +28…+30°», - написал синоптик в социальных сетях.

Оранжевый уровень погодной опасности

В Москве с понедельника, 18 мая, действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра РФ.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 0:00 18 мая до 0:00 23 мая. С 18 по 22 мая ожидается аномально жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-9 градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха плюс 30-32 градуса)», – говорится в сообщении.