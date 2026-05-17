Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары с 18 мая

С понедельника, 18 мая, в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра РФ.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 0:00 18 мая до 0:00 23 мая. С 18 по 22 мая ожидается аномально жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-9 градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха плюс 30-32 градуса)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное предупреждение будет действовать в этот же период на территории Московской области.

Как KP.RU писал ранее, с 15:00 до 21:00 воскресенья, 17 мая, в Москве прогнозируется ливневый дождь, гроза, а местами и вовсе град. При грозе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Более подробнее о погоде в ближайшие дни сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.