Дождь, гроза и град ожидаются в Москве до вечера воскресенья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В период с 15:00 до 21:00 воскресенья, 17 мая, в Москве прогнозируется ливневый дождь, гроза, а местами и вовсе град. При грозе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Кроме того, в период с 01:00 до 08:00 понедельника, 18 мая, в отдельных районах, преимущественно в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), ожидается туман видимостью 200-700 метров.

Сотрудники ведомства просят москвичей и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными: парковаться только в безопасных местах, не оставлять детей без присмотра, обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, быть внимательными у пешеходных переходов. При необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, аномально жаркая погода продержится в Московском регионе всю следующую рабочую неделю. Температура пойдет на спад только к предстоящим выходным.