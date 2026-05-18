Зачем рычит соловей и почему без кустов птицы не поют?

Орнитологические экскурсии по паркам Москвы хороши тем, что ты никогда не знаешь, кого конкретно встретишь Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столичном Парке Горького запустили новую тематическую экскурсию – «Соловьиные вечера». Появилась она не просто так. Москвичи все чаще интересуются подобными познавательными прогулками, где можно узнать побольше о птицах и послушать их пение. Зоолог и орнитолог парка имени Горького Надежда Чистякова водит такие экскурсии уже более 10 лет.

— На прогулках у нас всегда проходит конкурс, —Надежда сразу объясняет свои правила. — Мы слушаем пернатых певцов, учимся их различать, а в конце выбираем, чьи песни сегодня самые красивые. Мне интересно, кого вы выберете, потому что не всегда выигрывает одна и та же птица.

В столичном Парке Горького запустили новую тематическую экскурсию – «Соловьиные вечера» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПУСТЕЛЬГА ПРОТИВ ДРОЗДА-РЯБИННИКА

Мы шли группой из десятка человек к Нескучному саду и вдруг услышали громкий скрежещущий звук над головой.

— Глядите, это пустельга (небольшая хищная птица семейства соколиных, - Авт.) приблизилась к гнезду дрозда-рябинника, — орнитолог подняла голову к кронам деревьев. — Эти дрозды обычно живут коммунами недалеко друг от друга, и в случае чего трещанием могут отогнать других птиц. Кстати, в парке Горького мы до этого пустельгу не встречали. А вот в парке у химфака МГУ, например, эта птица гнездятся уже не первый год.

Пустельга - небольшая хищная птица семейства соколиных Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Надежда на всяких случай напомнила нам, что криками хищных птиц через репродукторы - в том числе «голосом» пустельги - около некоторых станций метро отпугивают голубей и ворон.

— На аэродромах мелких птиц в основном пугают искусственными криками соколов. Но несколько раз в день обязательно выходит соколятник с живым соколом, и пернатые, которые совсем страх потеряли становятся закуской…

Этот факт настолько удивил некоторых участников прогулки, что несколько человек тут же полезли в телефоны за подробностями.

— …А если нет живой угрозы, голуби перестают реагировать на крики хищников.

- Чем же маленькие птички мешают аэропортам? – удивился светловолосый мальчик Вова лет десяти, который пришел на экскурсию вместе с мамой.

- Одного жаворонка, попавшего в турбину взлетающего самолета, достаточно, чтобы вывести двигатель из строя, - ответила Надежда.

К слову, одно из самых громких подобных ЧП произошло летом 2019 года. Взлетавший из аэропорта Жуковский пассажирский самолет, на борту которого находилось более 230 человек, столкнулся со стаей чаек, у него отказали два двигателя, и пилоты совершили чудо, посадив лайнер прямо в кукурузное поле…

Пустельга в Парке Горького Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

МОСКОВСКИЙ «СТИЛЬ» ПЕНИЯ

Школьник Вова, кстати, стал самым активный участником экскурсии. Он всю прогулку забрасывал орнитолога своими вопросами: «А почему птицу не видно? А можно бинокль посмотреть? А почему пение соловья мы различаем лучше всего?»

— Он поет громко и в диапазоне, который мы полностью слышим, - объяснила Надежда. — И в отличие от зябликов и зарянок, он не спешит - мелодии у него напевные.

Птицы у нас живут разные, их очень много Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Интересно, что у соловьев несколько «диалектов». Например, их песни в Тульской и Курской областях сильно отличаются. Вот и в столице соловьи поют иначе. Ученые предполагают, что московский «стиль» пения включает в себя элементы, которые наиболее слышны птицам в городском шуме.

Интересно, что у соловьев несколько «диалектов» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— И чем круче самец-певец, тем больше шансов найти пару, - рассказывает Надежда. —Есть самцы, которые могут петь целый день, даже когда самочка уже покорена. Такие поют, пока они парой строят гнездо, но как только выведутся птенцы - замолкают. Поэтому примерно с середины июня соловьи перестают петь. Кстати, чтобы отпугнуть врагов от гнезда, соловьи даже умеют рычать – имитируют звериный рык.

Надежда Чистякова водит такие экскурсии уже более 10 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРНАТАЯ АРИФМЕТИКА

Еще одним открытием для нас стал рассказ орнитолога, насколько важны для парков кусты. Если кустов нет, певчие птицы просто не прилетят. Дело в том, что почти все эти виды гнездятся на земле или в нижнем ярусе зарослей.

Слова Надежды были проверены на практике. Наша группа остановилась у очередных кустов, а оттуда – ну такие трели на все голоса!

— Давайте закроем глаза и включим уши, - попросила наш экскурсовод. - Сколько птиц мы слышим?

— Я услышал 8! — Вовка, конечно, ответил быстрее других.

— На самом деле сейчас поют два соловья и дрозд, - уточнила Надежда.

Водя нас по парку, Надежда обращала наше внимание на голоса разных птиц, обучая узнавать их. Например, зарянка уходит в ультразвуковой диапазон - будто пенопластом по стеклу водят. Характерный «черк-черк», похожий на скрип качелей, - голосок садовой камышовки. Эта очень осторожная птица, поэтому увидеть ее не так-то просто.

Даже в городе многие люди хотят «спрятаться» в лесу, отдохнуть, разгрузить голову, и чтобы красивые птицы сами к ним «пришли» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже стемнело, а мы бродили в поисках последнего кандидата на конкурс лучшего певца вечера - черного дрозда. Как сказала Надежда, он еще ни разу участников экскурсии не подводил и на конкурс всегда являлся. Вдруг мы услышали звук, похожий на флейту, но в конце обрывающийся каким-то скрипом.

— А вот и он, - орнитолог указала на черную птицу с желтым клювом, суетящуюся в кустах.

Все заслушались и закивали: стало ясно, что не зря мы этого артиста по парку искали! Но, как бы хорошо не пел черный дрозд, 12 из 15 участников экскурсии отдали свои голоса за соловья, который наградил нас своим прекрасным пением за старания и двухчасовую прогулку уже на выходе из парка.

КСТАТИ

Почему людям интересны птицы?

Подобные прогулки сейчас очень востребованы у горожан. Многие через них буквально открывают для себя природу, которая сосуществует с нами в границах большого города.

— Орнитологические экскурсии по паркам Москвы хороши тем, что ты никогда не знаешь, кого конкретно встретишь, - рассуждает Надежда Чистякова. - Птицы у нас живут разные, их очень много. Даже в городе многие люди хотят «спрятаться» в лесу, отдохнуть, разгрузить голову, и чтобы красивые птицы сами к ним «пришли». Знаете, многие даже хотят разуться и походить по траве, чтобы немного «заземлиться», как они говорят. Человек всегда будет стремиться к живой природе. Наверное, это в генах.

Читайте также:

Вкус, звук и красота: Всемирный день чая отметили в Москве

Москву ждёт неделя аномального зноя до +32 градусов: Пекло побьет пять температурных рекордов подряд