До +30 градусов и дождь ожидаются в Москве 22 мая 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода 22 мая в Москве то ли летняя, то ли весенняя. Синоптики прогнозируют в этот день дождь, а также жару вплоть до +30 градусов. Не забудьте при выходе из дома надеть головной убор и прихватить с собой зонтик.

Погода в Москве 22 мая 2026: температура воздуха

В пятницу, 22 мая, в Москве прогнозируется облачная погода, осадки и гроза. Соответствующая информация опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается переменная облачность, кратковременные осадки в виде дождя, местами ливень, а также гроза и даже град. На столбиках термометров в этот день можно будет увидеть +28...+30 градусов. Ночью же температура понизится до +14...+16 градусов. Осадки не покинут российскую столицу и в темное время суток.

Ветер южный от 5 до 10 метров в секунду, однако иногда его порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составляет 752 мм ртутного столба.

Осадки в Москве

Осадки в виде кратковременного дождя ожидаются в Москве в пятницу, 22 мая. Возможны также ливни, грозы и град. Как агентству ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, в пятницу местами может выпасть до 15 мм осадков.

«В пятницу ночь без осадков. В Москве 15-17 градусов, по области 12-17. Днем кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, в Москве 28-30 градусов, по области 26-31», - сказала синоптик.

Кратковременные осадки ожидаются в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

До конца мая жаркой погоды в Москве не ожидается

После серии температурных рекордов климатическое время в Москве повернулось вспять. Уже в выходные жители региона смогут отдохнуть от 30-градусной жары. Об этом сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Московская погода возвращается из июля к более привычному температурному режиму. До конца мая жаркой погоды в столице не ожидается», - рассказал метеоролог.